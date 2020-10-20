١ QAR إلى SIT

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

٦١٫١٩١٨٥٢ Slovenian Tolar

1 SIT = ٠٫٠١٦٣٤٢٠ QAR

SIT استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال القطري إلى Slovenian Tolar التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١١:٣٤ UTC

حوِّل الريال القطري إلى Slovenian Tolar

qar
QAR
sit
SIT
١ QAR٦١٫١٩١٩ SIT
٥ QAR٣٠٥٫٩٥٩ SIT
١٠ QAR٦١١٫٩١٩ SIT
٢٥ QAR١٬٥٢٩٫٨ SIT
٥٠ QAR٣٬٠٥٩٫٥٩ SIT
١٠٠ QAR٦٬١١٩٫١٩ SIT
٥٠٠ QAR٣٠٬٥٩٥٫٩ SIT
١٬٠٠٠ QAR٦١٬١٩١٫٩ SIT
٥٬٠٠٠ QAR٣٠٥٬٩٥٩ SIT
١٠٬٠٠٠ QAR٦١١٬٩١٩ SIT

حوِّل Slovenian Tolar إلى الريال القطري

sit
SIT
qar
QAR
١ SIT٠٫٠١٦٣٤٢ QAR
٥ SIT٠٫٠٨١٧١٠٢ QAR
١٠ SIT٠٫١٦٣٤٢ QAR
٢٥ SIT٠٫٤٠٨٥٥١ QAR
٥٠ SIT٠٫٨١٧١٠٢ QAR
١٠٠ SIT١٫٦٣٤٢ QAR
٥٠٠ SIT٨٫١٧١٠٢ QAR
١٬٠٠٠ SIT١٦٫٣٤٢ QAR
٥٬٠٠٠ SIT٨١٫٧١٠٢ QAR
١٠٬٠٠٠ SIT١٦٣٫٤٢ QAR

مخطط QAR إلى SIT

1 QAR = ٠ SIT

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إحصاءات 1 الريال القطري مقابل Slovenian Tolar

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٢٥٧٢٣٠٫٢٥٨٦٧
منخفض
٠٫٢٥١٨٨٠٫٢٥١٨٨
المتوسط
٠٫٢٥٥٣٨٠٫٢٥٥١٩
التقلب
٠٫٣١٪؜٠٫٢٨٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
sit

SIT - Slovenian Tolar

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Slovenian Tolar هو سعر الصرف للزوج SIT إلى USD. رمز العملة لـ Slovenian Tolars هو SIT.

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