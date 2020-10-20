١ QAR إلى SHP

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

٠٫٢١٦٣١١٠٥ جنيه سانت هيليني

1 SHP = ٤٫٦٢٢٩٧ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال القطري إلى جنيه سانت هيليني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٢٧ UTC

حوِّل الريال القطري إلى جنيه سانت هيليني

qar
QAR
shp
SHP
١ QAR٠٫٢١٦٣١١ SHP
٥ QAR١٫٠٨١٥٦ SHP
١٠ QAR٢٫١٦٣١١ SHP
٢٥ QAR٥٫٤٠٧٧٨ SHP
٥٠ QAR١٠٫٨١٥٦ SHP
١٠٠ QAR٢١٫٦٣١١ SHP
٥٠٠ QAR١٠٨٫١٥٦ SHP
١٬٠٠٠ QAR٢١٦٫٣١١ SHP
٥٬٠٠٠ QAR١٬٠٨١٫٥٦ SHP
١٠٬٠٠٠ QAR٢٬١٦٣٫١١ SHP

حوِّل جنيه سانت هيليني إلى الريال القطري

shp
SHP
qar
QAR
١ SHP٤٫٦٢٢٩٧ QAR
٥ SHP٢٣٫١١٤٩ QAR
١٠ SHP٤٦٫٢٢٩٧ QAR
٢٥ SHP١١٥٫٥٧٤ QAR
٥٠ SHP٢٣١٫١٤٩ QAR
١٠٠ SHP٤٦٢٫٢٩٧ QAR
٥٠٠ SHP٢٬٣١١٫٤٩ QAR
١٬٠٠٠ SHP٤٬٦٢٢٫٩٧ QAR
٥٬٠٠٠ SHP٢٣٬١١٤٫٩ QAR
١٠٬٠٠٠ SHP٤٦٬٢٢٩٫٧ QAR

مخطط QAR إلى SHP

1 QAR = ٠ SHP

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إحصاءات 1 الريال القطري مقابل جنيه سانت هيليني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٢١٧٦٦٠٫٢٢٢٤٥
منخفض
٠٫٢١٤٤٦٠٫٢١٤٤٦
المتوسط
٠٫٢١٦٢٧٠٫٢١٧٧١
التقلب
٠٫٢٨٪؜٠٫٣٠٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
shp

SHP - جنيه سانت هيليني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة جنيه سانت هيليني هو سعر الصرف للزوج SHP إلى USD. رمز العملة لـ Saint Helenian Pounds هو SHP. رمز العملة هو £.

More جنيه سانت هيليني info

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