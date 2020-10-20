١ QAR إلى SCR

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

٣٫٧٦٦٧٩٧٤ الروبية السيشيلية

1 SCR = ٠٫٢٦٥٤٧٨ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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الريال القطري إلى الروبية السيشيلية التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٠٩:١٧ UTC

حوِّل الريال القطري إلى الروبية السيشيلية

qar
QAR
scr
SCR
١ QAR٣٫٧٦٦٨ SCR
٥ QAR١٨٫٨٣٤ SCR
١٠ QAR٣٧٫٦٦٨ SCR
٢٥ QAR٩٤٫١٦٩٩ SCR
٥٠ QAR١٨٨٫٣٤ SCR
١٠٠ QAR٣٧٦٫٦٨ SCR
٥٠٠ QAR١٬٨٨٣٫٤ SCR
١٬٠٠٠ QAR٣٬٧٦٦٫٨ SCR
٥٬٠٠٠ QAR١٨٬٨٣٤ SCR
١٠٬٠٠٠ QAR٣٧٬٦٦٨ SCR

حوِّل الروبية السيشيلية إلى الريال القطري

scr
SCR
qar
QAR
١ SCR٠٫٢٦٥٤٧٨ QAR
٥ SCR١٫٣٢٧٣٩ QAR
١٠ SCR٢٫٦٥٤٧٨ QAR
٢٥ SCR٦٫٦٣٦٩٤ QAR
٥٠ SCR١٣٫٢٧٣٩ QAR
١٠٠ SCR٢٦٫٥٤٧٨ QAR
٥٠٠ SCR١٣٢٫٧٣٩ QAR
١٬٠٠٠ SCR٢٦٥٫٤٧٨ QAR
٥٬٠٠٠ SCR١٬٣٢٧٫٣٩ QAR
١٠٬٠٠٠ SCR٢٬٦٥٤٫٧٨ QAR

مخطط QAR إلى SCR

1 QAR = ٠ SCR

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إحصاءات 1 الريال القطري مقابل الروبية السيشيلية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٤٫٠٨٧٦٤٫٠٨٧٦
منخفض
٣٫٧١٠٢٣٫٦٦٤١
المتوسط
٣٫٨٤٦٢٣٫٨١١٤
التقلب
٣٫٣٨٪؜٣٫٧٢٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
scr

SCR - الروبية السيشيلية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبية السيشيلية هو سعر الصرف للزوج SCR إلى USD. رمز العملة لـ Seychellois Rupees هو SCR. رمز العملة هو ₨.

More الروبية السيشيلية info

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