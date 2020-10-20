١ QAR إلى SBD

محوّل العملات مِن XE

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‏١٫٠٠ الريال القطري =

٢٫٢٨٣٤٦٨٩ دولار جزر سليمان

1 SBD = ٠٫٤٣٧٩٣٠ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال القطري إلى دولار جزر سليمان التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٠٩:١٦ UTC

حوِّل الريال القطري إلى دولار جزر سليمان

qar
QAR
sbd
SBD
١ QAR٢٫٢٨٣٤٧ SBD
٥ QAR١١٫٤١٧٣ SBD
١٠ QAR٢٢٫٨٣٤٧ SBD
٢٥ QAR٥٧٫٠٨٦٧ SBD
٥٠ QAR١١٤٫١٧٣ SBD
١٠٠ QAR٢٢٨٫٣٤٧ SBD
٥٠٠ QAR١٬١٤١٫٧٣ SBD
١٬٠٠٠ QAR٢٬٢٨٣٫٤٧ SBD
٥٬٠٠٠ QAR١١٬٤١٧٫٣ SBD
١٠٬٠٠٠ QAR٢٢٬٨٣٤٫٧ SBD

حوِّل دولار جزر سليمان إلى الريال القطري

sbd
SBD
qar
QAR
١ SBD٠٫٤٣٧٩٣ QAR
٥ SBD٢٫١٨٩٦٥ QAR
١٠ SBD٤٫٣٧٩٣ QAR
٢٥ SBD١٠٫٩٤٨٣ QAR
٥٠ SBD٢١٫٨٩٦٥ QAR
١٠٠ SBD٤٣٫٧٩٣ QAR
٥٠٠ SBD٢١٨٫٩٦٥ QAR
١٬٠٠٠ SBD٤٣٧٫٩٣ QAR
٥٬٠٠٠ SBD٢٬١٨٩٫٦٥ QAR
١٠٬٠٠٠ SBD٤٬٣٧٩٫٣ QAR

مخطط QAR إلى SBD

1 QAR = ٠ SBD

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إحصاءات 1 الريال القطري مقابل دولار جزر سليمان

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٢٫٣٢٤٢٢٫٣٢٨٢
منخفض
٢٫٢٦١١٢٫٢٦١١
المتوسط
٢٫٢٨٥٩٢٫٢٨٩٣
التقلب
٠٫٧٣٪؜٠٫٧٥٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
sbd

SBD - دولار جزر سليمان

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة دولار جزر سليمان هو سعر الصرف للزوج SBD إلى USD. رمز العملة لـ Solomon Islander Dollars هو SBD. رمز العملة هو $.

More دولار جزر سليمان info

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