١ QAR إلى SBD

١٫٠٠ الريال القطري =
٢٫٢٨٣٤٦٨٩ دولار جزر سليمان
1 SBD = ٠٫٤٣٧٩٣٠ QAR
محوّل العملات مِن XE
١٫٠٠ الريال القطري =
٢٫٢٨٣٤٦٨٩ دولار جزر سليمان
1 SBD = ٠٫٤٣٧٩٣٠ QAR
QAR
SBD
|١ QAR
|٢٫٢٨٣٤٧ SBD
|٥ QAR
|١١٫٤١٧٣ SBD
|١٠ QAR
|٢٢٫٨٣٤٧ SBD
|٢٥ QAR
|٥٧٫٠٨٦٧ SBD
|٥٠ QAR
|١١٤٫١٧٣ SBD
|١٠٠ QAR
|٢٢٨٫٣٤٧ SBD
|٥٠٠ QAR
|١٬١٤١٫٧٣ SBD
|١٬٠٠٠ QAR
|٢٬٢٨٣٫٤٧ SBD
|٥٬٠٠٠ QAR
|١١٬٤١٧٫٣ SBD
|١٠٬٠٠٠ QAR
|٢٢٬٨٣٤٫٧ SBD
1 QAR = ٠ SBD
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٢٫٣٢٤٢
|٢٫٣٢٨٢
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٢٫٢٦١١
|٢٫٢٦١١
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٢٫٢٨٥٩
|٢٫٢٨٩٣
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٧٣٪
|٠٫٧٥٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.More الريال القطري info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة دولار جزر سليمان هو سعر الصرف للزوج SBD إلى USD. رمز العملة لـ Solomon Islander Dollars هو SBD. رمز العملة هو $.More دولار جزر سليمان info
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