١ QAR إلى RWF

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

٣٦٠٫٤٨٩٤٩ الفرنك الرواندي

1 RWF = ٠٫٠٠٢٧٧٤٠١ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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الريال القطري إلى الفرنك الرواندي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٠٩:١٦ UTC

حوِّل الريال القطري إلى الفرنك الرواندي

qar
QAR
rwf
RWF
١ QAR٣٦٠٫٤٨٩ RWF
٥ QAR١٬٨٠٢٫٤٥ RWF
١٠ QAR٣٬٦٠٤٫٨٩ RWF
٢٥ QAR٩٬٠١٢٫٢٤ RWF
٥٠ QAR١٨٬٠٢٤٫٥ RWF
١٠٠ QAR٣٦٬٠٤٨٫٩ RWF
٥٠٠ QAR١٨٠٬٢٤٥ RWF
١٬٠٠٠ QAR٣٦٠٬٤٨٩ RWF
٥٬٠٠٠ QAR١٬٨٠٢٬٤٥٠ RWF
١٠٬٠٠٠ QAR٣٬٦٠٤٬٨٩٠ RWF

حوِّل الفرنك الرواندي إلى الريال القطري

rwf
RWF
qar
QAR
١ RWF٠٫٠٠٢٧٧٤٠١ QAR
٥ RWF٠٫٠١٣٨٧ QAR
١٠ RWF٠٫٠٢٧٧٤٠١ QAR
٢٥ RWF٠٫٠٦٩٣٥٠١ QAR
٥٠ RWF٠٫١٣٨٧ QAR
١٠٠ RWF٠٫٢٧٧٤٠١ QAR
٥٠٠ RWF١٫٣٨٧ QAR
١٬٠٠٠ RWF٢٫٧٧٤٠١ QAR
٥٬٠٠٠ RWF١٣٫٨٧ QAR
١٠٬٠٠٠ RWF٢٧٫٧٤٠١ QAR

مخطط QAR إلى RWF

1 QAR = ٠ RWF

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال القطري مقابل الفرنك الرواندي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٣٦٤٫٢٩٣٦٤٫٢٩
منخفض
٣٥٦٫٣٣٣٥٢٫٥٤
المتوسط
٣٦٠٫١٢٣٥٧٫١٧
التقلب
٠٫٥٨٪؜٠٫٥٠٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
rwf

RWF - الفرنك الرواندي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الرواندي هو سعر الصرف للزوج RWF إلى USD. رمز العملة لـ Rwandan Francs هو RWF. رمز العملة هو R₣.

More الفرنك الرواندي info

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