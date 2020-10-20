١ QAR إلى RWF

١٫٠٠ الريال القطري =
٣٦٠٫٤٨٩٤٩ الفرنك الرواندي
1 RWF = ٠٫٠٠٢٧٧٤٠١ QAR
محوّل العملات مِن XE
١٫٠٠ الريال القطري =
٣٦٠٫٤٨٩٤٩ الفرنك الرواندي
1 RWF = ٠٫٠٠٢٧٧٤٠١ QAR
QAR
RWF
|١ QAR
|٣٦٠٫٤٨٩ RWF
|٥ QAR
|١٬٨٠٢٫٤٥ RWF
|١٠ QAR
|٣٬٦٠٤٫٨٩ RWF
|٢٥ QAR
|٩٬٠١٢٫٢٤ RWF
|٥٠ QAR
|١٨٬٠٢٤٫٥ RWF
|١٠٠ QAR
|٣٦٬٠٤٨٫٩ RWF
|٥٠٠ QAR
|١٨٠٬٢٤٥ RWF
|١٬٠٠٠ QAR
|٣٦٠٬٤٨٩ RWF
|٥٬٠٠٠ QAR
|١٬٨٠٢٬٤٥٠ RWF
|١٠٬٠٠٠ QAR
|٣٬٦٠٤٬٨٩٠ RWF
1 QAR = ٠ RWF
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٣٦٤٫٢٩
|٣٦٤٫٢٩
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٣٥٦٫٣٣
|٣٥٢٫٥٤
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٣٦٠٫١٢
|٣٥٧٫١٧
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٥٨٪
|٠٫٥٠٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.More الريال القطري info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الرواندي هو سعر الصرف للزوج RWF إلى USD. رمز العملة لـ Rwandan Francs هو RWF. رمز العملة هو R₣.More الفرنك الرواندي info
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