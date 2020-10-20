١ QAR إلى RSD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

٢٨٫٨٠٢١٧٥ الدينار الصربي

1 RSD = ٠٫٠٣٤٧١٩٦ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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الريال القطري إلى الدينار الصربي التحويل آخر تحديث: ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤، ٠٥:٠٢ UTC

حوِّل الريال القطري إلى الدينار الصربي

qar
QAR
rsd
RSD
١ QAR٢٨٫٨٠٢٢ RSD
٥ QAR١٤٤٫٠١١ RSD
١٠ QAR٢٨٨٫٠٢٢ RSD
٢٥ QAR٧٢٠٫٠٥٤ RSD
٥٠ QAR١٬٤٤٠٫١١ RSD
١٠٠ QAR٢٬٨٨٠٫٢٢ RSD
٥٠٠ QAR١٤٬٤٠١٫١ RSD
١٬٠٠٠ QAR٢٨٬٨٠٢٫٢ RSD
٥٬٠٠٠ QAR١٤٤٬٠١١ RSD
١٠٬٠٠٠ QAR٢٨٨٬٠٢٢ RSD

حوِّل الدينار الصربي إلى الريال القطري

rsd
RSD
qar
QAR
١ RSD٠٫٠٣٤٧١٩٦ QAR
٥ RSD٠٫١٧٣٥٩٨ QAR
١٠ RSD٠٫٣٤٧١٩٦ QAR
٢٥ RSD٠٫٨٦٧٩٩ QAR
٥٠ RSD١٫٧٣٥٩٨ QAR
١٠٠ RSD٣٫٤٧١٩٦ QAR
٥٠٠ RSD١٧٫٣٥٩٨ QAR
١٬٠٠٠ RSD٣٤٫٧١٩٦ QAR
٥٬٠٠٠ RSD١٧٣٫٥٩٨ QAR
١٠٬٠٠٠ RSD٣٤٧٫١٩٦ QAR

مخطط QAR إلى RSD

1 QAR = ٠ RSD

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إحصاءات 1 الريال القطري مقابل الدينار الصربي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٢٩٫١٩٥٣٠٫٠١٨
منخفض
٢٨٫٧٤٣٢٨٫٧٢٤
المتوسط
٢٨٫٩٦٢٢٩٫٢٧٥
التقلب
٠٫٣١٪؜٠٫٣٢٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

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rsd

RSD - الدينار الصربي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدينار الصربي هو سعر الصرف للزوج RSD إلى USD. رمز العملة لـ Serbian Dinars هو RSD. رمز العملة هو Дин..

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