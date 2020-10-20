١ QAR إلى PTE

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

٥١٫١٩٢٨٩٣ Portuguese Escudo

1 PTE = ٠٫٠١٩٥٣٤٠ QAR

PTE استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال القطري إلى Portuguese Escudo التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١١:٣٤ UTC

حوِّل الريال القطري إلى Portuguese Escudo

qar
QAR
pte
PTE
١ QAR٥١٫١٩٢٩ PTE
٥ QAR٢٥٥٫٩٦٤ PTE
١٠ QAR٥١١٫٩٢٩ PTE
٢٥ QAR١٬٢٧٩٫٨٢ PTE
٥٠ QAR٢٬٥٥٩٫٦٤ PTE
١٠٠ QAR٥٬١١٩٫٢٩ PTE
٥٠٠ QAR٢٥٬٥٩٦٫٤ PTE
١٬٠٠٠ QAR٥١٬١٩٢٫٩ PTE
٥٬٠٠٠ QAR٢٥٥٬٩٦٤ PTE
١٠٬٠٠٠ QAR٥١١٬٩٢٩ PTE

حوِّل Portuguese Escudo إلى الريال القطري

pte
PTE
qar
QAR
١ PTE٠٫٠١٩٥٣٤ QAR
٥ PTE٠٫٠٩٧٦٦٩٨ QAR
١٠ PTE٠٫١٩٥٣٤ QAR
٢٥ PTE٠٫٤٨٨٣٤٩ QAR
٥٠ PTE٠٫٩٧٦٦٩٨ QAR
١٠٠ PTE١٫٩٥٣٤ QAR
٥٠٠ PTE٩٫٧٦٦٩٨ QAR
١٬٠٠٠ PTE١٩٫٥٣٤ QAR
٥٬٠٠٠ PTE٩٧٫٦٦٩٨ QAR
١٠٬٠٠٠ PTE١٩٥٫٣٤ QAR

مخطط QAR إلى PTE

1 QAR = ٠ PTE

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إحصاءات 1 الريال القطري مقابل Portuguese Escudo

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٢٥٧٢٣٠٫٢٥٨٦٧
منخفض
٠٫٢٥١٨٨٠٫٢٥١٨٨
المتوسط
٠٫٢٥٥٣٨٠٫٢٥٥١٩
التقلب
٠٫٣١٪؜٠٫٢٨٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
pte

PTE - Portuguese Escudo

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Portuguese Escudo هو سعر الصرف للزوج PTE إلى USD. رمز العملة لـ Portuguese Escudos هو PTE.

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