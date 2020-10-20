١ QAR إلى PGK

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

١٫٠٥٧٢٦٠١ كينا بابوا غينيا الجديدة

1 PGK = ٠٫٩٤٥٨٤١ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال القطري إلى كينا بابوا غينيا الجديدة التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٠٩:١٦ UTC

حوِّل الريال القطري إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

qar
QAR
pgk
PGK
١ QAR١٫٠٥٧٢٦ PGK
٥ QAR٥٫٢٨٦٣ PGK
١٠ QAR١٠٫٥٧٢٦ PGK
٢٥ QAR٢٦٫٤٣١٥ PGK
٥٠ QAR٥٢٫٨٦٣ PGK
١٠٠ QAR١٠٥٫٧٢٦ PGK
٥٠٠ QAR٥٢٨٫٦٣ PGK
١٬٠٠٠ QAR١٬٠٥٧٫٢٦ PGK
٥٬٠٠٠ QAR٥٬٢٨٦٫٣ PGK
١٠٬٠٠٠ QAR١٠٬٥٧٢٫٦ PGK

حوِّل كينا بابوا غينيا الجديدة إلى الريال القطري

pgk
PGK
qar
QAR
١ PGK٠٫٩٤٥٨٤١ QAR
٥ PGK٤٫٧٢٩٢١ QAR
١٠ PGK٩٫٤٥٨٤١ QAR
٢٥ PGK٢٣٫٦٤٦ QAR
٥٠ PGK٤٧٫٢٩٢١ QAR
١٠٠ PGK٩٤٫٥٨٤١ QAR
٥٠٠ PGK٤٧٢٫٩٢١ QAR
١٬٠٠٠ PGK٩٤٥٫٨٤١ QAR
٥٬٠٠٠ PGK٤٬٧٢٩٫٢١ QAR
١٠٬٠٠٠ PGK٩٬٤٥٨٫٤١ QAR

مخطط QAR إلى PGK

1 QAR = ٠ PGK

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إحصاءات 1 الريال القطري مقابل كينا بابوا غينيا الجديدة

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٫٠٧١٢١٫٠٧١٢
منخفض
١٫٠٤٨٠١٫٠٣٧١
المتوسط
١٫٠٥٧٣١٫٠٥١٧
التقلب
٠٫٣٨٪؜٠٫٤٣٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
pgk

PGK - كينا بابوا غينيا الجديدة

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة كينا بابوا غينيا الجديدة هو سعر الصرف للزوج PGK إلى USD. رمز العملة لـ Papua New Guinean Kina هو PGK. رمز العملة هو K.

More كينا بابوا غينيا الجديدة info

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