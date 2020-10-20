١ QAR إلى PAB

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

٠٫٢٧٤٧٢٥٢٧ البالبوا البنمية

1 PAB = ٣٫٦٤٠٠٠ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال القطري إلى البالبوا البنمية التحويل آخر تحديث: ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤، ٢٣:٠٦ UTC

حوِّل الريال القطري إلى البالبوا البنمية

qar
QAR
pab
PAB
١ QAR٠٫٢٧٤٧٢٥ PAB
٥ QAR١٫٣٧٣٦٣ PAB
١٠ QAR٢٫٧٤٧٢٥ PAB
٢٥ QAR٦٫٨٦٨١٣ PAB
٥٠ QAR١٣٫٧٣٦٣ PAB
١٠٠ QAR٢٧٫٤٧٢٥ PAB
٥٠٠ QAR١٣٧٫٣٦٣ PAB
١٬٠٠٠ QAR٢٧٤٫٧٢٥ PAB
٥٬٠٠٠ QAR١٬٣٧٣٫٦٣ PAB
١٠٬٠٠٠ QAR٢٬٧٤٧٫٢٥ PAB

حوِّل البالبوا البنمية إلى الريال القطري

pab
PAB
qar
QAR
١ PAB٣٫٦٤ QAR
٥ PAB١٨٫٢ QAR
١٠ PAB٣٦٫٤ QAR
٢٥ PAB٩١ QAR
٥٠ PAB١٨٢ QAR
١٠٠ PAB٣٦٤ QAR
٥٠٠ PAB١٬٨٢٠ QAR
١٬٠٠٠ PAB٣٬٦٤٠ QAR
٥٬٠٠٠ PAB١٨٬٢٠٠ QAR
١٠٬٠٠٠ PAB٣٦٬٤٠٠ QAR

مخطط QAR إلى PAB

1 QAR = ٠ PAB

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال القطري مقابل البالبوا البنمية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٢٧٤٧٣٠٫٢٧٤٧٣
منخفض
٠٫٢٧٤٧٣٠٫٢٧٤٧٣
المتوسط
٠٫٢٧٤٧٣٠٫٢٧٤٧٣
التقلب
٠٫٠٠٪؜٠٫٠٠٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
pab

PAB - البالبوا البنمية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البالبوا البنمية هو سعر الصرف للزوج PAB إلى USD. رمز العملة لـ Panamanian Balboa هو PAB. رمز العملة هو B/..

More البالبوا البنمية info

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings