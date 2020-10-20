١ QAR إلى NAD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

٥٫٠٧١٤٦٦٠ الدولار الناميبي

1 NAD = ٠٫١٩٧١٨٢ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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الريال القطري إلى الدولار الناميبي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٠٩:١٦ UTC

حوِّل الريال القطري إلى الدولار الناميبي

qar
QAR
nad
NAD
١ QAR٥٫٠٧١٤٧ NAD
٥ QAR٢٥٫٣٥٧٣ NAD
١٠ QAR٥٠٫٧١٤٧ NAD
٢٥ QAR١٢٦٫٧٨٧ NAD
٥٠ QAR٢٥٣٫٥٧٣ NAD
١٠٠ QAR٥٠٧٫١٤٧ NAD
٥٠٠ QAR٢٬٥٣٥٫٧٣ NAD
١٬٠٠٠ QAR٥٬٠٧١٫٤٧ NAD
٥٬٠٠٠ QAR٢٥٬٣٥٧٫٣ NAD
١٠٬٠٠٠ QAR٥٠٬٧١٤٫٧ NAD

حوِّل الدولار الناميبي إلى الريال القطري

nad
NAD
qar
QAR
١ NAD٠٫١٩٧١٨٢ QAR
٥ NAD٠٫٩٨٥٩٠٨ QAR
١٠ NAD١٫٩٧١٨٢ QAR
٢٥ NAD٤٫٩٢٩٥٤ QAR
٥٠ NAD٩٫٨٥٩٠٨ QAR
١٠٠ NAD١٩٫٧١٨٢ QAR
٥٠٠ NAD٩٨٫٥٩٠٨ QAR
١٬٠٠٠ NAD١٩٧٫١٨٢ QAR
٥٬٠٠٠ NAD٩٨٥٫٩٠٨ QAR
١٠٬٠٠٠ NAD١٬٩٧١٫٨٢ QAR

مخطط QAR إلى NAD

1 QAR = ٠ NAD

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إحصاءات 1 الريال القطري مقابل الدولار الناميبي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٥٫٢١٠٧٥٫٢٨٣٨
منخفض
٤٫٩٢٧١٤٫٩٢٧١
المتوسط
٥٫٠٥٣٨٥٫٠٩٧١
التقلب
٠٫٨٣٪؜٠٫٦٨٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
nad

NAD - الدولار الناميبي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الناميبي هو سعر الصرف للزوج NAD إلى USD. رمز العملة لـ Namibian Dollars هو NAD. رمز العملة هو $.

More الدولار الناميبي info

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