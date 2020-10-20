١ QAR إلى MZM

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

١٧٬٥٤٦٫٢٢٠ Mozambican Metical

1 MZM = ٠٫٠٠٠٠٥٦٩٩٢٣ QAR

MZM استُبدِلَت بـ MZN

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال القطري إلى Mozambican Metical التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١١:٣٤ UTC

حوِّل الريال القطري إلى Mozambican Metical

qar
QAR
mzm
MZM
١ QAR١٧٬٥٤٦٫٢ MZM
٥ QAR٨٧٬٧٣١٫١ MZM
١٠ QAR١٧٥٬٤٦٢ MZM
٢٥ QAR٤٣٨٬٦٥٦ MZM
٥٠ QAR٨٧٧٬٣١١ MZM
١٠٠ QAR١٬٧٥٤٬٦٢٠ MZM
٥٠٠ QAR٨٬٧٧٣٬١١٠ MZM
١٬٠٠٠ QAR١٧٬٥٤٦٬٢٠٠ MZM
٥٬٠٠٠ QAR٨٧٬٧٣١٬١٠٠ MZM
١٠٬٠٠٠ QAR١٧٥٬٤٦٢٬٠٠٠ MZM

حوِّل Mozambican Metical إلى الريال القطري

mzm
MZM
qar
QAR
١ MZM٠٫٠٠٠٠٥٦٩٩٢٣ QAR
٥ MZM٠٫٠٠٠٢٨٤٩٦٢ QAR
١٠ MZM٠٫٠٠٠٥٦٩٩٢٣ QAR
٢٥ MZM٠٫٠٠١٤٢٤٨١ QAR
٥٠ MZM٠٫٠٠٢٨٤٩٦٢ QAR
١٠٠ MZM٠٫٠٠٥٦٩٩٢٣ QAR
٥٠٠ MZM٠٫٠٢٨٤٩٦٢ QAR
١٬٠٠٠ MZM٠٫٠٥٦٩٩٢٣ QAR
٥٬٠٠٠ MZM٠٫٢٨٤٩٦٢ QAR
١٠٬٠٠٠ MZM٠٫٥٦٩٩٢٣ QAR

مخطط QAR إلى MZM

1 QAR = ٠ MZM

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال القطري مقابل Mozambican Metical

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٧٫٥٥٤١٧٫٦٢٩
منخفض
١٧٫٤٦٧١٧٫٤٦٦
المتوسط
١٧٫٤٩٧١٧٫٥١٩
التقلب
٠٫١٥٪؜٠٫٢١٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
mzm

MZM - Mozambican Metical

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Mozambican Metical هو سعر الصرف للزوج MZM إلى USD. رمز العملة لـ Mozambican Meticais هو MZM.

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