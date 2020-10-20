١ QAR إلى MWK

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

٤٧٦٫٠٢٤٩٧ الكواشا المالاوية

1 MWK = ٠٫٠٠٢١٠٠٧٣ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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الريال القطري إلى الكواشا المالاوية التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٠٩:١٦ UTC

حوِّل الريال القطري إلى الكواشا المالاوية

qar
QAR
mwk
MWK
١ QAR٤٧٦٫٠٢٥ MWK
٥ QAR٢٬٣٨٠٫١٢ MWK
١٠ QAR٤٬٧٦٠٫٢٥ MWK
٢٥ QAR١١٬٩٠٠٫٦ MWK
٥٠ QAR٢٣٬٨٠١٫٢ MWK
١٠٠ QAR٤٧٬٦٠٢٫٥ MWK
٥٠٠ QAR٢٣٨٬٠١٢ MWK
١٬٠٠٠ QAR٤٧٦٬٠٢٥ MWK
٥٬٠٠٠ QAR٢٬٣٨٠٬١٢٠ MWK
١٠٬٠٠٠ QAR٤٬٧٦٠٬٢٥٠ MWK

حوِّل الكواشا المالاوية إلى الريال القطري

mwk
MWK
qar
QAR
١ MWK٠٫٠٠٢١٠٠٧٣ QAR
٥ MWK٠٫٠١٠٥٠٣٧ QAR
١٠ MWK٠٫٠٢١٠٠٧٣ QAR
٢٥ MWK٠٫٠٥٢٥١٨٣ QAR
٥٠ MWK٠٫١٠٥٠٣٧ QAR
١٠٠ MWK٠٫٢١٠٠٧٣ QAR
٥٠٠ MWK١٫٠٥٠٣٧ QAR
١٬٠٠٠ MWK٢٫١٠٠٧٣ QAR
٥٬٠٠٠ MWK١٠٫٥٠٣٧ QAR
١٠٬٠٠٠ MWK٢١٫٠٠٧٣ QAR

مخطط QAR إلى MWK

1 QAR = ٠ MWK

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إحصاءات 1 الريال القطري مقابل الكواشا المالاوية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٤٧٦٫٨١٤٧٨٫٣٣
منخفض
٤٧٥٫٧٠٤٧٥٫٧٠
المتوسط
٤٧٦٫١٧٤٧٦٫٨٨
التقلب
٠٫٠٥٪؜٠٫١٤٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
mwk

MWK - الكواشا المالاوية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكواشا المالاوية هو سعر الصرف للزوج MWK إلى USD. رمز العملة لـ Malawian Kwachas هو MWK. رمز العملة هو MK.

More الكواشا المالاوية info

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