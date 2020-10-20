١ QAR إلى MVR

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

٤٫٢١١٢٦٣٠ الروفيا المالديفية

1 MVR = ٠٫٢٣٧٤٥٨ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال القطري إلى الروفيا المالديفية التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٠٩:١٦ UTC

حوِّل الريال القطري إلى الروفيا المالديفية

qar
QAR
mvr
MVR
١ QAR٤٫٢١١٢٦ MVR
٥ QAR٢١٫٠٥٦٣ MVR
١٠ QAR٤٢٫١١٢٦ MVR
٢٥ QAR١٠٥٫٢٨٢ MVR
٥٠ QAR٢١٠٫٥٦٣ MVR
١٠٠ QAR٤٢١٫١٢٦ MVR
٥٠٠ QAR٢٬١٠٥٫٦٣ MVR
١٬٠٠٠ QAR٤٬٢١١٫٢٦ MVR
٥٬٠٠٠ QAR٢١٬٠٥٦٫٣ MVR
١٠٬٠٠٠ QAR٤٢٬١١٢٫٦ MVR

حوِّل الروفيا المالديفية إلى الريال القطري

mvr
MVR
qar
QAR
١ MVR٠٫٢٣٧٤٥٨ QAR
٥ MVR١٫١٨٧٢٩ QAR
١٠ MVR٢٫٣٧٤٥٨ QAR
٢٥ MVR٥٫٩٣٦٤٦ QAR
٥٠ MVR١١٫٨٧٢٩ QAR
١٠٠ MVR٢٣٫٧٤٥٨ QAR
٥٠٠ MVR١١٨٫٧٢٩ QAR
١٬٠٠٠ MVR٢٣٧٫٤٥٨ QAR
٥٬٠٠٠ MVR١٬١٨٧٫٢٩ QAR
١٠٬٠٠٠ MVR٢٬٣٧٤٫٥٨ QAR

مخطط QAR إلى MVR

1 QAR = ٠ MVR

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إحصاءات 1 الريال القطري مقابل الروفيا المالديفية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٤٫٢٤٧٣٤٫٢٤٧٣
منخفض
٤٫١٦٤٦٤٫١٦٤٦
المتوسط
٤٫٢٣٢٥٤٫٢٣٤٨
التقلب
٠٫٥٢٪؜٠٫٣٥٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
mvr

MVR - الروفيا المالديفية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروفيا المالديفية هو سعر الصرف للزوج MVR إلى USD. رمز العملة لـ Maldivian Rufiyaa هو MVR. رمز العملة هو Rf.

More الروفيا المالديفية info

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