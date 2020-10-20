١ QAR إلى MTL

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

٠٫١٠٩٦٢٥٣٧ Maltese Lira

1 MTL = ٩٫١٢١٩٨ QAR

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال القطري إلى Maltese Lira التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١١:٣٣ UTC

حوِّل الريال القطري إلى Maltese Lira

qar
QAR
mtl
MTL
١ QAR٠٫١٠٩٦٢١ MTL
٥ QAR٠٫٥٤٨١٠٧ MTL
١٠ QAR١٫٠٩٦٢١ MTL
٢٥ QAR٢٫٧٤٠٥٣ MTL
٥٠ QAR٥٫٤٨١٠٧ MTL
١٠٠ QAR١٠٫٩٦٢١ MTL
٥٠٠ QAR٥٤٫٨١٠٧ MTL
١٬٠٠٠ QAR١٠٩٫٦٢١ MTL
٥٬٠٠٠ QAR٥٤٨٫١٠٧ MTL
١٠٬٠٠٠ QAR١٬٠٩٦٫٢١ MTL

حوِّل Maltese Lira إلى الريال القطري

mtl
MTL
qar
QAR
١ MTL٩٫١٢٢٣١ QAR
٥ MTL٤٥٫٦١١٥ QAR
١٠ MTL٩١٫٢٢٣١ QAR
٢٥ MTL٢٢٨٫٠٥٨ QAR
٥٠ MTL٤٥٦٫١١٥ QAR
١٠٠ MTL٩١٢٫٢٣١ QAR
٥٠٠ MTL٤٬٥٦١٫١٥ QAR
١٬٠٠٠ MTL٩٬١٢٢٫٣١ QAR
٥٬٠٠٠ MTL٤٥٬٦١١٫٥ QAR
١٠٬٠٠٠ MTL٩١٬٢٢٣٫١ QAR

مخطط QAR إلى MTL

1 QAR = ٠ MTL

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إحصاءات 1 الريال القطري مقابل Maltese Lira

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٢٥٧٢٣٠٫٢٥٨٦٧
منخفض
٠٫٢٥١٨٨٠٫٢٥١٨٨
المتوسط
٠٫٢٥٥٣٨٠٫٢٥٥١٩
التقلب
٠٫٣١٪؜٠٫٢٨٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

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