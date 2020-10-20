١ QAR إلى MTL

١٫٠٠ الريال القطري =
٠٫١٠٩٦٢٥٣٧ Maltese Lira
1 MTL = ٩٫١٢١٩٨ QAR
MTL استُبدِلَت بـ EUR
محوّل العملات مِن XE
١٫٠٠ الريال القطري =
٠٫١٠٩٦٢٥٣٧ Maltese Lira
1 MTL = ٩٫١٢١٩٨ QAR
MTL استُبدِلَت بـ EUR
QAR
MTL
|١ QAR
|٠٫١٠٩٦٢١ MTL
|٥ QAR
|٠٫٥٤٨١٠٧ MTL
|١٠ QAR
|١٫٠٩٦٢١ MTL
|٢٥ QAR
|٢٫٧٤٠٥٣ MTL
|٥٠ QAR
|٥٫٤٨١٠٧ MTL
|١٠٠ QAR
|١٠٫٩٦٢١ MTL
|٥٠٠ QAR
|٥٤٫٨١٠٧ MTL
|١٬٠٠٠ QAR
|١٠٩٫٦٢١ MTL
|٥٬٠٠٠ QAR
|٥٤٨٫١٠٧ MTL
|١٠٬٠٠٠ QAR
|١٬٠٩٦٫٢١ MTL
1 QAR = ٠ MTL
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٢٥٧٢٣
|٠٫٢٥٨٦٧
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٢٥١٨٨
|٠٫٢٥١٨٨
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٢٥٥٣٨
|٠٫٢٥٥١٩
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٣١٪
|٠٫٢٨٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.More الريال القطري info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.
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