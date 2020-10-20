١ QAR إلى MRU

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

١٠٫٨٦٥٢٣٦ الأوقية الموريتانية

1 MRU = ٠٫٠٩٢٠٣٦٧ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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الريال القطري إلى الأوقية الموريتانية التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٢٧ UTC

حوِّل الريال القطري إلى الأوقية الموريتانية

qar
QAR
mru
MRU
١ QAR١٠٫٨٦٥٢ MRU
٥ QAR٥٤٫٣٢٦٢ MRU
١٠ QAR١٠٨٫٦٥٢ MRU
٢٥ QAR٢٧١٫٦٣١ MRU
٥٠ QAR٥٤٣٫٢٦٢ MRU
١٠٠ QAR١٬٠٨٦٫٥٢ MRU
٥٠٠ QAR٥٬٤٣٢٫٦٢ MRU
١٬٠٠٠ QAR١٠٬٨٦٥٫٢ MRU
٥٬٠٠٠ QAR٥٤٬٣٢٦٫٢ MRU
١٠٬٠٠٠ QAR١٠٨٬٦٥٢ MRU

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الريال القطري

mru
MRU
qar
QAR
١ MRU٠٫٠٩٢٠٣٦٧ QAR
٥ MRU٠٫٤٦٠١٨٣ QAR
١٠ MRU٠٫٩٢٠٣٦٧ QAR
٢٥ MRU٢٫٣٠٠٩٢ QAR
٥٠ MRU٤٫٦٠١٨٣ QAR
١٠٠ MRU٩٫٢٠٣٦٧ QAR
٥٠٠ MRU٤٦٫٠١٨٣ QAR
١٬٠٠٠ MRU٩٢٫٠٣٦٧ QAR
٥٬٠٠٠ MRU٤٦٠٫١٨٣ QAR
١٠٬٠٠٠ MRU٩٢٠٫٣٦٧ QAR

مخطط QAR إلى MRU

1 QAR = ٠ MRU

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إحصاءات 1 الريال القطري مقابل الأوقية الموريتانية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٠٫٩٣١١١٫٠٣٧
منخفض
١٠٫٧٣٠١٠٫٧٣٠
المتوسط
١٠٫٨٢٥١٠٫٨٧٨
التقلب
٠٫٤٨٪؜٠٫٤٩٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
mru

MRU - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRU إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRU. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info

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