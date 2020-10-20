١ QAR إلى MRO

١٫٠٠ الريال القطري =
١٠٨٫٦٨٥٩٦ الأوقية الموريتانية
1 MRO = ٠٫٠٠٩٢٠٠٨٢ QAR
MRO استُبدِلَت بـ MRU
محوّل العملات مِن XE
١٫٠٠ الريال القطري =
١٠٨٫٦٨٥٩٦ الأوقية الموريتانية
1 MRO = ٠٫٠٠٩٢٠٠٨٢ QAR
MRO استُبدِلَت بـ MRU
QAR
MRO
|١ QAR
|١٠٨٫٦٨٦ MRO
|٥ QAR
|٥٤٣٫٤٣ MRO
|١٠ QAR
|١٬٠٨٦٫٨٦ MRO
|٢٥ QAR
|٢٬٧١٧٫١٥ MRO
|٥٠ QAR
|٥٬٤٣٤٫٣ MRO
|١٠٠ QAR
|١٠٬٨٦٨٫٦ MRO
|٥٠٠ QAR
|٥٤٬٣٤٣ MRO
|١٬٠٠٠ QAR
|١٠٨٬٦٨٦ MRO
|٥٬٠٠٠ QAR
|٥٤٣٬٤٣٠ MRO
|١٠٬٠٠٠ QAR
|١٬٠٨٦٬٨٦٠ MRO
1 QAR = ٠ MRO
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|١٠٫٩٣١
|١١٫٠٣٧
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|١٠٫٧٣٠
|١٠٫٧٣٠
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|١٠٫٨٢٥
|١٠٫٨٧٨
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٤٨٪
|٠٫٤٩٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.More الريال القطري info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.More الأوقية الموريتانية info
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