١ QAR إلى MKD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

١٥٫٧١٦٠٤٧ الدينار المقدوني

1 MKD = ٠٫٠٦٣٦٢٩٢ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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الريال القطري إلى الدينار المقدوني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٠٩:١٥ UTC

حوِّل الريال القطري إلى الدينار المقدوني

qar
QAR
mkd
MKD
١ QAR١٥٫٧١٦ MKD
٥ QAR٧٨٫٥٨٠٢ MKD
١٠ QAR١٥٧٫١٦ MKD
٢٥ QAR٣٩٢٫٩٠١ MKD
٥٠ QAR٧٨٥٫٨٠٢ MKD
١٠٠ QAR١٬٥٧١٫٦ MKD
٥٠٠ QAR٧٬٨٥٨٫٠٢ MKD
١٬٠٠٠ QAR١٥٬٧١٦ MKD
٥٬٠٠٠ QAR٧٨٬٥٨٠٫٢ MKD
١٠٬٠٠٠ QAR١٥٧٬١٦٠ MKD

حوِّل الدينار المقدوني إلى الريال القطري

mkd
MKD
qar
QAR
١ MKD٠٫٠٦٣٦٢٩٢ QAR
٥ MKD٠٫٣١٨١٤٦ QAR
١٠ MKD٠٫٦٣٦٢٩٢ QAR
٢٥ MKD١٫٥٩٠٧٣ QAR
٥٠ MKD٣٫١٨١٤٦ QAR
١٠٠ MKD٦٫٣٦٢٩٢ QAR
٥٠٠ MKD٣١٫٨١٤٦ QAR
١٬٠٠٠ MKD٦٣٫٦٢٩٢ QAR
٥٬٠٠٠ MKD٣١٨٫١٤٦ QAR
١٠٬٠٠٠ MKD٦٣٦٫٢٩٢ QAR

مخطط QAR إلى MKD

1 QAR = ٠ MKD

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إحصاءات 1 الريال القطري مقابل الدينار المقدوني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٥٫٨٦٠١٥٫٩١٢
منخفض
١٥٫٥١٠١٥٫٥١٠
المتوسط
١٥٫٧٢٥١٥٫٧١٣
التقلب
٠٫٣٢٪؜٠٫٣١٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
mkd

MKD - الدينار المقدوني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدينار المقدوني هو سعر الصرف للزوج MKD إلى USD. رمز العملة لـ Macedonian Denars هو MKD. رمز العملة هو ден.

More الدينار المقدوني info

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