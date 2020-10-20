١ QAR إلى MGF

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

٦٬١٤١٫٦١٣٦ Malagasy Franc

1 MGF = ٠٫٠٠٠١٦٢٨٢٤ QAR

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال القطري إلى Malagasy Franc التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١١:٣٣ UTC

حوِّل الريال القطري إلى Malagasy Franc

qar
QAR
mgf
MGF
١ QAR٦٬١٤١٫٦١ MGF
٥ QAR٣٠٬٧٠٨٫١ MGF
١٠ QAR٦١٬٤١٦٫١ MGF
٢٥ QAR١٥٣٬٥٤٠ MGF
٥٠ QAR٣٠٧٬٠٨١ MGF
١٠٠ QAR٦١٤٬١٦١ MGF
٥٠٠ QAR٣٬٠٧٠٬٨١٠ MGF
١٬٠٠٠ QAR٦٬١٤١٬٦١٠ MGF
٥٬٠٠٠ QAR٣٠٬٧٠٨٬١٠٠ MGF
١٠٬٠٠٠ QAR٦١٬٤١٦٬١٠٠ MGF

حوِّل Malagasy Franc إلى الريال القطري

mgf
MGF
qar
QAR
١ MGF٠٫٠٠٠١٦٢٨٢٤ QAR
٥ MGF٠٫٠٠٠٨١٤١١٨ QAR
١٠ MGF٠٫٠٠١٦٢٨٢٤ QAR
٢٥ MGF٠٫٠٠٤٠٧٠٥٩ QAR
٥٠ MGF٠٫٠٠٨١٤١١٨ QAR
١٠٠ MGF٠٫٠١٦٢٨٢٤ QAR
٥٠٠ MGF٠٫٠٨١٤١١٨ QAR
١٬٠٠٠ MGF٠٫١٦٢٨٢٤ QAR
٥٬٠٠٠ MGF٠٫٨١٤١١٨ QAR
١٠٬٠٠٠ MGF١٫٦٢٨٢٤ QAR

مخطط QAR إلى MGF

1 QAR = ٠ MGF

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال القطري مقابل Malagasy Franc

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٬٢٣٢٫٧١٬٢٣٢٫٧
منخفض
١٬٢٢٠٫٩١٬١٩٣٫٣
المتوسط
١٬٢٢٨٫٧١٬٢١٨٫٤
التقلب
٠٫٢٢٪؜٠٫٣٦٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

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