١ QAR إلى MDL

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

٤٫٩٢٣٤٠٠٩ الليو المولدوفي

1 MDL = ٠٫٢٠٣١١٢ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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الريال القطري إلى الليو المولدوفي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٠٩:١٥ UTC

حوِّل الريال القطري إلى الليو المولدوفي

qar
QAR
mdl
MDL
١ QAR٤٫٩٢٣٤ MDL
٥ QAR٢٤٫٦١٧ MDL
١٠ QAR٤٩٫٢٣٤ MDL
٢٥ QAR١٢٣٫٠٨٥ MDL
٥٠ QAR٢٤٦٫١٧ MDL
١٠٠ QAR٤٩٢٫٣٤ MDL
٥٠٠ QAR٢٬٤٦١٫٧ MDL
١٬٠٠٠ QAR٤٬٩٢٣٫٤ MDL
٥٬٠٠٠ QAR٢٤٬٦١٧ MDL
١٠٬٠٠٠ QAR٤٩٬٢٣٤ MDL

حوِّل الليو المولدوفي إلى الريال القطري

mdl
MDL
qar
QAR
١ MDL٠٫٢٠٣١١٢ QAR
٥ MDL١٫٠١٥٥٦ QAR
١٠ MDL٢٫٠٣١١٢ QAR
٢٥ MDL٥٫٠٧٧٧٩ QAR
٥٠ MDL١٠٫١٥٥٦ QAR
١٠٠ MDL٢٠٫٣١١٢ QAR
٥٠٠ MDL١٠١٫٥٥٦ QAR
١٬٠٠٠ MDL٢٠٣٫١١٢ QAR
٥٬٠٠٠ MDL١٬٠١٥٫٥٦ QAR
١٠٬٠٠٠ MDL٢٬٠٣١٫١٢ QAR

مخطط QAR إلى MDL

1 QAR = ٠ MDL

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إحصاءات 1 الريال القطري مقابل الليو المولدوفي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٤٫٩٢٣٥٤٫٩٢٣٥
منخفض
٤٫٨١٥٩٤٫٨١٥٩
المتوسط
٤٫٨٨٤٠٤٫٨٦٩٩
التقلب
٠٫٣١٪؜٠٫٣٠٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
mdl

MDL - الليو المولدوفي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الليو المولدوفي هو سعر الصرف للزوج MDL إلى USD. رمز العملة لـ Moldovan Lei هو MDL. رمز العملة هو lei.

More الليو المولدوفي info

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