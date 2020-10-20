١ QAR إلى LYD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

١٫٣٣٥٣٥٧٠ الدينار الليبي

1 LYD = ٠٫٧٤٨٨٦٣ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال القطري إلى الدينار الليبي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٠٩:١٥ UTC

حوِّل الريال القطري إلى الدينار الليبي

qar
QAR
lyd
LYD
١ QAR١٫٣٣٥٣٦ LYD
٥ QAR٦٫٦٧٦٧٨ LYD
١٠ QAR١٣٫٣٥٣٦ LYD
٢٥ QAR٣٣٫٣٨٣٩ LYD
٥٠ QAR٦٦٫٧٦٧٨ LYD
١٠٠ QAR١٣٣٫٥٣٦ LYD
٥٠٠ QAR٦٦٧٫٦٧٨ LYD
١٬٠٠٠ QAR١٬٣٣٥٫٣٦ LYD
٥٬٠٠٠ QAR٦٬٦٧٦٫٧٨ LYD
١٠٬٠٠٠ QAR١٣٬٣٥٣٫٦ LYD

حوِّل الدينار الليبي إلى الريال القطري

lyd
LYD
qar
QAR
١ LYD٠٫٧٤٨٨٦٣ QAR
٥ LYD٣٫٧٤٤٣٢ QAR
١٠ LYD٧٫٤٨٨٦٣ QAR
٢٥ LYD١٨٫٧٢١٦ QAR
٥٠ LYD٣٧٫٤٤٣٢ QAR
١٠٠ LYD٧٤٫٨٨٦٣ QAR
٥٠٠ LYD٣٧٤٫٤٣٢ QAR
١٬٠٠٠ LYD٧٤٨٫٨٦٣ QAR
٥٬٠٠٠ LYD٣٬٧٤٤٫٣٢ QAR
١٠٬٠٠٠ LYD٧٬٤٨٨٫٦٣ QAR

مخطط QAR إلى LYD

1 QAR = ٠ LYD

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إحصاءات 1 الريال القطري مقابل الدينار الليبي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٫٣٣٨٩١٫٣٤٢٥
منخفض
١٫٣٢٦٩١٫٣٢١٠
المتوسط
١٫٣٣٣٢١٫٣٣٣٦
التقلب
٠٫٢٥٪؜٠٫٣١٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
lyd

LYD - الدينار الليبي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدينار الليبي هو سعر الصرف للزوج LYD إلى USD. رمز العملة لـ Libyan Dinars هو LYD. رمز العملة هو LD.

More الدينار الليبي info

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