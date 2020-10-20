١ QAR إلى LUNA

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

‏٠٫٨٣٩١٧٥٨٧٤٥٨٧٩١٢ Terra

1 LUNA = ١٫١٩١٦٥ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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الريال القطري إلى Terra التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٢٧ UTC

حوِّل الريال القطري إلى Terra

qar
QAR
luna
LUNA
١ QAR٠٫٨٣٩١٧٦ LUNA
٥ QAR٤٫١٩٥٨٨ LUNA
١٠ QAR٨٫٣٩١٧٦ LUNA
٢٥ QAR٢٠٫٩٧٩٤ LUNA
٥٠ QAR٤١٫٩٥٨٨ LUNA
١٠٠ QAR٨٣٫٩١٧٦ LUNA
٥٠٠ QAR٤١٩٫٥٨٨ LUNA
١٬٠٠٠ QAR٨٣٩٫١٧٦ LUNA
٥٬٠٠٠ QAR٤٬١٩٥٫٨٨ LUNA
١٠٬٠٠٠ QAR٨٬٣٩١٫٧٦ LUNA

حوِّل Terra إلى الريال القطري

luna
LUNA
qar
QAR
١ LUNA١٫١٩١٦٥ QAR
٥ LUNA٥٫٩٥٨٢٣ QAR
١٠ LUNA١١٫٩١٦٥ QAR
٢٥ LUNA٢٩٫٧٩١١ QAR
٥٠ LUNA٥٩٫٥٨٢٣ QAR
١٠٠ LUNA١١٩٫١٦٥ QAR
٥٠٠ LUNA٥٩٥٫٨٢٣ QAR
١٬٠٠٠ LUNA١٬١٩١٫٦٥ QAR
٥٬٠٠٠ LUNA٥٬٩٥٨٫٢٣ QAR
١٠٬٠٠٠ LUNA١١٬٩١٦٫٥ QAR

مخطط QAR إلى LUNA

1 QAR = ٠ LUNA

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إحصاءات 1 الريال القطري مقابل Terra

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٫٠٥٢٥١٫٠٥٢٥
منخفض
٠٫٤٧٤٤٤٠٫٤٧٤٤٤
المتوسط
٠٫٧٧٠٩٠٠٫٧٦٢٥٢
التقلب
١٣٫٦٨٪؜١٢٫٨٤٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
luna

LUNA - Terra

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Terra هو سعر الصرف للزوج LUNA إلى USD. رمز العملة لـ Terra هو LUNA.

More Terra info

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