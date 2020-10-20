١ QAR إلى LUNA

١٫٠٠ الريال القطري =
٠٫٨٣٩١٧٥٨٧٤٥٨٧٩١٢ Terra
1 LUNA = ١٫١٩١٦٥ QAR
محوّل العملات مِن XE
١٫٠٠ الريال القطري =
٠٫٨٣٩١٧٥٨٧٤٥٨٧٩١٢ Terra
1 LUNA = ١٫١٩١٦٥ QAR
QAR
LUNA
|١ QAR
|٠٫٨٣٩١٧٦ LUNA
|٥ QAR
|٤٫١٩٥٨٨ LUNA
|١٠ QAR
|٨٫٣٩١٧٦ LUNA
|٢٥ QAR
|٢٠٫٩٧٩٤ LUNA
|٥٠ QAR
|٤١٫٩٥٨٨ LUNA
|١٠٠ QAR
|٨٣٫٩١٧٦ LUNA
|٥٠٠ QAR
|٤١٩٫٥٨٨ LUNA
|١٬٠٠٠ QAR
|٨٣٩٫١٧٦ LUNA
|٥٬٠٠٠ QAR
|٤٬١٩٥٫٨٨ LUNA
|١٠٬٠٠٠ QAR
|٨٬٣٩١٫٧٦ LUNA
LUNA
QAR
|١ LUNA
|١٫١٩١٦٥ QAR
|٥ LUNA
|٥٫٩٥٨٢٣ QAR
|١٠ LUNA
|١١٫٩١٦٥ QAR
|٢٥ LUNA
|٢٩٫٧٩١١ QAR
|٥٠ LUNA
|٥٩٫٥٨٢٣ QAR
|١٠٠ LUNA
|١١٩٫١٦٥ QAR
|٥٠٠ LUNA
|٥٩٥٫٨٢٣ QAR
|١٬٠٠٠ LUNA
|١٬١٩١٫٦٥ QAR
|٥٬٠٠٠ LUNA
|٥٬٩٥٨٫٢٣ QAR
|١٠٬٠٠٠ LUNA
|١١٬٩١٦٫٥ QAR
1 QAR = ٠ LUNA
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|١٫٠٥٢٥
|١٫٠٥٢٥
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٤٧٤٤٤
|٠٫٤٧٤٤٤
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٧٧٠٩٠
|٠٫٧٦٢٥٢
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|١٣٫٦٨٪
|١٢٫٨٤٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.More الريال القطري info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Terra هو سعر الصرف للزوج LUNA إلى USD. رمز العملة لـ Terra هو LUNA.More Terra info
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