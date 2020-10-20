١ QAR إلى LUF

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

١٠٫٣٠١١٣٣ Luxembourg Franc

1 LUF = ٠٫٠٩٧٠٧٦٧ QAR

LUF استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال القطري إلى Luxembourg Franc التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١١:٣٣ UTC

حوِّل الريال القطري إلى Luxembourg Franc

qar
QAR
luf
LUF
١ QAR١٠٫٣٠١١ LUF
٥ QAR٥١٫٥٠٥٧ LUF
١٠ QAR١٠٣٫٠١١ LUF
٢٥ QAR٢٥٧٫٥٢٨ LUF
٥٠ QAR٥١٥٫٠٥٧ LUF
١٠٠ QAR١٬٠٣٠٫١١ LUF
٥٠٠ QAR٥٬١٥٠٫٥٧ LUF
١٬٠٠٠ QAR١٠٬٣٠١٫١ LUF
٥٬٠٠٠ QAR٥١٬٥٠٥٫٧ LUF
١٠٬٠٠٠ QAR١٠٣٬٠١١ LUF

حوِّل Luxembourg Franc إلى الريال القطري

luf
LUF
qar
QAR
١ LUF٠٫٠٩٧٠٧٦٧ QAR
٥ LUF٠٫٤٨٥٣٨٣ QAR
١٠ LUF٠٫٩٧٠٧٦٧ QAR
٢٥ LUF٢٫٤٢٦٩٢ QAR
٥٠ LUF٤٫٨٥٣٨٣ QAR
١٠٠ LUF٩٫٧٠٧٦٧ QAR
٥٠٠ LUF٤٨٫٥٣٨٣ QAR
١٬٠٠٠ LUF٩٧٫٠٧٦٧ QAR
٥٬٠٠٠ LUF٤٨٥٫٣٨٣ QAR
١٠٬٠٠٠ LUF٩٧٠٫٧٦٧ QAR

مخطط QAR إلى LUF

1 QAR = ٠ LUF

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إحصاءات 1 الريال القطري مقابل Luxembourg Franc

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٢٥٧٢٣٠٫٢٥٨٦٧
منخفض
٠٫٢٥١٨٨٠٫٢٥١٨٨
المتوسط
٠٫٢٥٥٣٨٠٫٢٥٥١٩
التقلب
٠٫٣١٪؜٠٫٢٨٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
luf

LUF - Luxembourg Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Luxembourg Franc هو سعر الصرف للزوج LUF إلى USD. رمز العملة لـ Luxembourg Francs هو LUF.

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