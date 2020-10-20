١ QAR إلى LRD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

٥٣٫٣٧٩٢٣٤ الدولار الليبيري

1 LRD = ٠٫٠١٨٧٣٣٩ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال القطري إلى الدولار الليبيري التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٢٦ UTC

حوِّل الريال القطري إلى الدولار الليبيري

qar
QAR
lrd
LRD
١ QAR٥٣٫٣٧٩٢ LRD
٥ QAR٢٦٦٫٨٩٦ LRD
١٠ QAR٥٣٣٫٧٩٢ LRD
٢٥ QAR١٬٣٣٤٫٤٨ LRD
٥٠ QAR٢٬٦٦٨٫٩٦ LRD
١٠٠ QAR٥٬٣٣٧٫٩٢ LRD
٥٠٠ QAR٢٦٬٦٨٩٫٦ LRD
١٬٠٠٠ QAR٥٣٬٣٧٩٫٢ LRD
٥٬٠٠٠ QAR٢٦٦٬٨٩٦ LRD
١٠٬٠٠٠ QAR٥٣٣٬٧٩٢ LRD

حوِّل الدولار الليبيري إلى الريال القطري

lrd
LRD
qar
QAR
١ LRD٠٫٠١٨٧٣٣٩ QAR
٥ LRD٠٫٠٩٣٦٦٩٤ QAR
١٠ LRD٠٫١٨٧٣٣٩ QAR
٢٥ LRD٠٫٤٦٨٣٤٧ QAR
٥٠ LRD٠٫٩٣٦٦٩٤ QAR
١٠٠ LRD١٫٨٧٣٣٩ QAR
٥٠٠ LRD٩٫٣٦٦٩٤ QAR
١٬٠٠٠ LRD١٨٫٧٣٣٩ QAR
٥٬٠٠٠ LRD٩٣٫٦٦٩٤ QAR
١٠٬٠٠٠ LRD١٨٧٫٣٣٩ QAR

مخطط QAR إلى LRD

1 QAR = ٠ LRD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال القطري مقابل الدولار الليبيري

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٥٣٫٦٣٠٥٣٫٦٣٠
منخفض
٥٣٫١٩٥٥٢٫٥٠٦
المتوسط
٥٣٫٣٤٨٥٣٫١٩١
التقلب
٠٫١٩٪؜٠٫٢٣٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
lrd

LRD - الدولار الليبيري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الليبيري هو سعر الصرف للزوج LRD إلى USD. رمز العملة لـ Liberian Dollars هو LRD. رمز العملة هو $.

More الدولار الليبيري info

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