١ QAR إلى LAK

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

٦٬٠٤٨٫٤٧٠٩ الكيب اللاوسي

1 LAK = ٠٫٠٠٠١٦٥٣٣١ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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الريال القطري إلى الكيب اللاوسي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٠٩:١٥ UTC

حوِّل الريال القطري إلى الكيب اللاوسي

qar
QAR
lak
LAK
١ QAR٦٬٠٤٨٫٤٧ LAK
٥ QAR٣٠٬٢٤٢٫٤ LAK
١٠ QAR٦٠٬٤٨٤٫٧ LAK
٢٥ QAR١٥١٬٢١٢ LAK
٥٠ QAR٣٠٢٬٤٢٤ LAK
١٠٠ QAR٦٠٤٬٨٤٧ LAK
٥٠٠ QAR٣٬٠٢٤٬٢٤٠ LAK
١٬٠٠٠ QAR٦٬٠٤٨٬٤٧٠ LAK
٥٬٠٠٠ QAR٣٠٬٢٤٢٬٤٠٠ LAK
١٠٬٠٠٠ QAR٦٠٬٤٨٤٬٧٠٠ LAK

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الريال القطري

lak
LAK
qar
QAR
١ LAK٠٫٠٠٠١٦٥٣٣١ QAR
٥ LAK٠٫٠٠٠٨٢٦٦٥٥ QAR
١٠ LAK٠٫٠٠١٦٥٣٣١ QAR
٢٥ LAK٠٫٠٠٤١٣٣٢٨ QAR
٥٠ LAK٠٫٠٠٨٢٦٦٥٥ QAR
١٠٠ LAK٠٫٠١٦٥٣٣١ QAR
٥٠٠ LAK٠٫٠٨٢٦٦٥٥ QAR
١٬٠٠٠ LAK٠٫١٦٥٣٣١ QAR
٥٬٠٠٠ LAK٠٫٨٢٦٦٥٥ QAR
١٠٬٠٠٠ LAK١٫٦٥٣٣١ QAR

مخطط QAR إلى LAK

1 QAR = ٠ LAK

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إحصاءات 1 الريال القطري مقابل الكيب اللاوسي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٦٬٠٩٤٫١٦٬٠٩٤٫١
منخفض
٥٬٨٧٦٫٩٥٬٧٦٢٫٨
المتوسط
٥٬٩٩٠٫٦٥٬٩٠٧٫١
التقلب
٠٫٤٩٪؜٠٫٥٠٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info

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