١ QAR إلى LAK

١٫٠٠ الريال القطري =
٦٬٠٤٨٫٤٧٠٩ الكيب اللاوسي
1 LAK = ٠٫٠٠٠١٦٥٣٣١ QAR
محوّل العملات مِن XE
١٫٠٠ الريال القطري =
٦٬٠٤٨٫٤٧٠٩ الكيب اللاوسي
1 LAK = ٠٫٠٠٠١٦٥٣٣١ QAR
QAR
LAK
|١ QAR
|٦٬٠٤٨٫٤٧ LAK
|٥ QAR
|٣٠٬٢٤٢٫٤ LAK
|١٠ QAR
|٦٠٬٤٨٤٫٧ LAK
|٢٥ QAR
|١٥١٬٢١٢ LAK
|٥٠ QAR
|٣٠٢٬٤٢٤ LAK
|١٠٠ QAR
|٦٠٤٬٨٤٧ LAK
|٥٠٠ QAR
|٣٬٠٢٤٬٢٤٠ LAK
|١٬٠٠٠ QAR
|٦٬٠٤٨٬٤٧٠ LAK
|٥٬٠٠٠ QAR
|٣٠٬٢٤٢٬٤٠٠ LAK
|١٠٬٠٠٠ QAR
|٦٠٬٤٨٤٬٧٠٠ LAK
1 QAR = ٠ LAK
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٦٬٠٩٤٫١
|٦٬٠٩٤٫١
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٥٬٨٧٦٫٩
|٥٬٧٦٢٫٨
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٥٬٩٩٠٫٦
|٥٬٩٠٧٫١
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٤٩٪
|٠٫٥٠٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.More الريال القطري info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.More الكيب اللاوسي info
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