١ QAR إلى KZT

محوّل العملات مِن XE

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‏١٫٠٠ الريال القطري =

١٢٩٫٨٥٩٦٣ التنج الكازاخستاني

1 KZT = ٠٫٠٠٧٧٠٠٦٢ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال القطري إلى التنج الكازاخستاني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٠٩:١٥ UTC

حوِّل الريال القطري إلى التنج الكازاخستاني

qar
QAR
kzt
KZT
١ QAR١٢٩٫٨٦ KZT
٥ QAR٦٤٩٫٢٩٨ KZT
١٠ QAR١٬٢٩٨٫٦ KZT
٢٥ QAR٣٬٢٤٦٫٤٩ KZT
٥٠ QAR٦٬٤٩٢٫٩٨ KZT
١٠٠ QAR١٢٬٩٨٦ KZT
٥٠٠ QAR٦٤٬٩٢٩٫٨ KZT
١٬٠٠٠ QAR١٢٩٬٨٦٠ KZT
٥٬٠٠٠ QAR٦٤٩٬٢٩٨ KZT
١٠٬٠٠٠ QAR١٬٢٩٨٬٦٠٠ KZT

حوِّل التنج الكازاخستاني إلى الريال القطري

kzt
KZT
qar
QAR
١ KZT٠٫٠٠٧٧٠٠٦٢ QAR
٥ KZT٠٫٠٣٨٥٠٣١ QAR
١٠ KZT٠٫٠٧٧٠٠٦٢ QAR
٢٥ KZT٠٫١٩٢٥١٦ QAR
٥٠ KZT٠٫٣٨٥٠٣١ QAR
١٠٠ KZT٠٫٧٧٠٠٦٢ QAR
٥٠٠ KZT٣٫٨٥٠٣١ QAR
١٬٠٠٠ KZT٧٫٧٠٠٦٢ QAR
٥٬٠٠٠ KZT٣٨٫٥٠٣١ QAR
١٠٬٠٠٠ KZT٧٧٫٠٠٦٢ QAR

مخطط QAR إلى KZT

1 QAR = ٠ KZT

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال القطري مقابل التنج الكازاخستاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٣٠٫٢١١٣٠٫٢١
منخفض
١٢٢٫٨٥١٢٠٫٨١
المتوسط
١٢٥٫٨٩١٢٣٫٣٤
التقلب
٠٫٤٢٪؜٠٫٣٣٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
kzt

KZT - التنج الكازاخستاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة التنج الكازاخستاني هو سعر الصرف للزوج KZT إلى USD. رمز العملة لـ Kazakhstani Tenge هو KZT. رمز العملة هو ₸.

More التنج الكازاخستاني info

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