١ QAR إلى KPW

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

٢٤٧٫٢٤٧٦٤ الون الكوري الشمالي

1 KPW = ٠٫٠٠٤٠٤٤٥٣ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال القطري إلى الون الكوري الشمالي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٠٩:١٥ UTC

حوِّل الريال القطري إلى الون الكوري الشمالي

qar
QAR
kpw
KPW
١ QAR٢٤٧٫٢٤٨ KPW
٥ QAR١٬٢٣٦٫٢٤ KPW
١٠ QAR٢٬٤٧٢٫٤٨ KPW
٢٥ QAR٦٬١٨١٫١٩ KPW
٥٠ QAR١٢٬٣٦٢٫٤ KPW
١٠٠ QAR٢٤٬٧٢٤٫٨ KPW
٥٠٠ QAR١٢٣٬٦٢٤ KPW
١٬٠٠٠ QAR٢٤٧٬٢٤٨ KPW
٥٬٠٠٠ QAR١٬٢٣٦٬٢٤٠ KPW
١٠٬٠٠٠ QAR٢٬٤٧٢٬٤٨٠ KPW

حوِّل الون الكوري الشمالي إلى الريال القطري

kpw
KPW
qar
QAR
١ KPW٠٫٠٠٤٠٤٤٥٣ QAR
٥ KPW٠٫٠٢٠٢٢٢٦ QAR
١٠ KPW٠٫٠٤٠٤٤٥٣ QAR
٢٥ KPW٠٫١٠١١١٣ QAR
٥٠ KPW٠٫٢٠٢٢٢٦ QAR
١٠٠ KPW٠٫٤٠٤٤٥٣ QAR
٥٠٠ KPW٢٫٠٢٢٢٦ QAR
١٬٠٠٠ KPW٤٫٠٤٤٥٣ QAR
٥٬٠٠٠ KPW٢٠٫٢٢٢٦ QAR
١٠٬٠٠٠ KPW٤٠٫٤٤٥٣ QAR

مخطط QAR إلى KPW

1 QAR = ٠ KPW

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إحصاءات 1 الريال القطري مقابل الون الكوري الشمالي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٢٤٧٫٢٦٢٤٧٫٢٨
منخفض
٢٤٧٫٢٤٢٤٧٫٢٢
المتوسط
٢٤٧٫٢٥٢٤٧٫٢٥
التقلب
٠٫٠٠٪؜٠٫٠٠٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
kpw

KPW - الون الكوري الشمالي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الون الكوري الشمالي هو سعر الصرف للزوج KPW إلى USD. رمز العملة لـ North Korean Won هو KPW. رمز العملة هو ₩.

More الون الكوري الشمالي info

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