١ QAR إلى KMF

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

١٢٥٫٦٢٣٣٩ الفرنك القمري

1 KMF = ٠٫٠٠٧٩٦٠٣٠ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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الريال القطري إلى الفرنك القمري التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٢٦ UTC

حوِّل الريال القطري إلى الفرنك القمري

qar
QAR
kmf
KMF
١ QAR١٢٥٫٦٢٣ KMF
٥ QAR٦٢٨٫١١٧ KMF
١٠ QAR١٬٢٥٦٫٢٣ KMF
٢٥ QAR٣٬١٤٠٫٥٨ KMF
٥٠ QAR٦٬٢٨١٫١٧ KMF
١٠٠ QAR١٢٬٥٦٢٫٣ KMF
٥٠٠ QAR٦٢٬٨١١٫٧ KMF
١٬٠٠٠ QAR١٢٥٬٦٢٣ KMF
٥٬٠٠٠ QAR٦٢٨٬١١٧ KMF
١٠٬٠٠٠ QAR١٬٢٥٦٬٢٣٠ KMF

حوِّل الفرنك القمري إلى الريال القطري

kmf
KMF
qar
QAR
١ KMF٠٫٠٠٧٩٦٠٣ QAR
٥ KMF٠٫٠٣٩٨٠١٥ QAR
١٠ KMF٠٫٠٧٩٦٠٣ QAR
٢٥ KMF٠٫١٩٩٠٠٨ QAR
٥٠ KMF٠٫٣٩٨٠١٥ QAR
١٠٠ KMF٠٫٧٩٦٠٣ QAR
٥٠٠ KMF٣٫٩٨٠١٥ QAR
١٬٠٠٠ KMF٧٫٩٦٠٣ QAR
٥٬٠٠٠ KMF٣٩٫٨٠١٥ QAR
١٠٬٠٠٠ KMF٧٩٫٦٠٣ QAR

مخطط QAR إلى KMF

1 QAR = ٠ KMF

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال القطري مقابل الفرنك القمري

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٢٦٫٥٥١٢٧٫٢٦
منخفض
١٢٣٫٩٢١٢٣٫٩٢
المتوسط
١٢٥٫٦٤١٢٥٫٥٤
التقلب
٠٫٣١٪؜٠٫٢٨٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
kmf

KMF - الفرنك القمري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك القمري هو سعر الصرف للزوج KMF إلى USD. رمز العملة لـ Comorian Francs هو KMF. رمز العملة هو CF.

More الفرنك القمري info

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