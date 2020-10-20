١ QAR إلى KHR

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

١٬١٢٨٫٣٦٤٠ الريال الكمبودي

1 KHR = ٠٫٠٠٠٨٨٦٢٣٩ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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الريال القطري إلى الريال الكمبودي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٠٩:١٤ UTC

حوِّل الريال القطري إلى الريال الكمبودي

qar
QAR
khr
KHR
١ QAR١٬١٢٨٫٣٦ KHR
٥ QAR٥٬٦٤١٫٨٢ KHR
١٠ QAR١١٬٢٨٣٫٦ KHR
٢٥ QAR٢٨٬٢٠٩٫١ KHR
٥٠ QAR٥٦٬٤١٨٫٢ KHR
١٠٠ QAR١١٢٬٨٣٦ KHR
٥٠٠ QAR٥٦٤٬١٨٢ KHR
١٬٠٠٠ QAR١٬١٢٨٬٣٦٠ KHR
٥٬٠٠٠ QAR٥٬٦٤١٬٨٢٠ KHR
١٠٬٠٠٠ QAR١١٬٢٨٣٬٦٠٠ KHR

حوِّل الريال الكمبودي إلى الريال القطري

khr
KHR
qar
QAR
١ KHR٠٫٠٠٠٨٨٦٢٣٩ QAR
٥ KHR٠٫٠٠٤٤٣١١٩ QAR
١٠ KHR٠٫٠٠٨٨٦٢٣٩ QAR
٢٥ KHR٠٫٠٢٢١٥٦ QAR
٥٠ KHR٠٫٠٤٤٣١١٩ QAR
١٠٠ KHR٠٫٠٨٨٦٢٣٩ QAR
٥٠٠ KHR٠٫٤٤٣١١٩ QAR
١٬٠٠٠ KHR٠٫٨٨٦٢٣٩ QAR
٥٬٠٠٠ KHR٤٫٤٣١١٩ QAR
١٠٬٠٠٠ KHR٨٫٨٦٢٣٩ QAR

مخطط QAR إلى KHR

1 QAR = ٠ KHR

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إحصاءات 1 الريال القطري مقابل الريال الكمبودي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٬١٣٨٫٥١٬١٣٨٫٥
منخفض
١٬١٢٢٫٩١٬١٠٧٫٠
المتوسط
١٬١٣٠٫٩١٬١٢١٫٤
التقلب
٠٫٢٤٪؜٠٫٢٥٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
khr

KHR - الريال الكمبودي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الكمبودي هو سعر الصرف للزوج KHR إلى USD. رمز العملة لـ Cambodian Riels هو KHR. رمز العملة هو ៛.

More الريال الكمبودي info

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