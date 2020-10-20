١ QAR إلى KGS

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

٢٣٫٦٦١٦٩٢ السوم القيرغيزستاني

1 KGS = ٠٫٠٤٢٢٦٢٤ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال القطري إلى السوم القيرغيزستاني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٠٩:١٤ UTC

حوِّل الريال القطري إلى السوم القيرغيزستاني

qar
QAR
kgs
KGS
١ QAR٢٣٫٦٦١٧ KGS
٥ QAR١١٨٫٣٠٨ KGS
١٠ QAR٢٣٦٫٦١٧ KGS
٢٥ QAR٥٩١٫٥٤٢ KGS
٥٠ QAR١٬١٨٣٫٠٨ KGS
١٠٠ QAR٢٬٣٦٦٫١٧ KGS
٥٠٠ QAR١١٬٨٣٠٫٨ KGS
١٬٠٠٠ QAR٢٣٬٦٦١٫٧ KGS
٥٬٠٠٠ QAR١١٨٬٣٠٨ KGS
١٠٬٠٠٠ QAR٢٣٦٬٦١٧ KGS

حوِّل السوم القيرغيزستاني إلى الريال القطري

kgs
KGS
qar
QAR
١ KGS٠٫٠٤٢٢٦٢٤ QAR
٥ KGS٠٫٢١١٣١٢ QAR
١٠ KGS٠٫٤٢٢٦٢٤ QAR
٢٥ KGS١٫٠٥٦٥٦ QAR
٥٠ KGS٢٫١١٣١٢ QAR
١٠٠ KGS٤٫٢٢٦٢٤ QAR
٥٠٠ KGS٢١٫١٣١٢ QAR
١٬٠٠٠ KGS٤٢٫٢٦٢٤ QAR
٥٬٠٠٠ KGS٢١١٫٣١٢ QAR
١٠٬٠٠٠ KGS٤٢٢٫٦٢٤ QAR

مخطط QAR إلى KGS

1 QAR = ٠ KGS

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال القطري مقابل السوم القيرغيزستاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٢٤٫١٤٨٢٤٫٥٤٨
منخفض
٢٣٫٦٦١٢٣٫٦٦١
المتوسط
٢٣٫٩١٩٢٤٫١٩٨
التقلب
٠٫٢٢٪؜٠٫١٤٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
kgs

KGS - السوم القيرغيزستاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة السوم القيرغيزستاني هو سعر الصرف للزوج KGS إلى USD. رمز العملة لـ Kyrgyzstani Soms هو KGS. رمز العملة هو лв.

More السوم القيرغيزستاني info

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