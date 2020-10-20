١ QAR إلى ITL

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

٤٩٤٫٤٤٢٨٦ Italian Lira

1 ITL = ٠٫٠٠٢٠٢٢٤٨ QAR

ITL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال القطري إلى Italian Lira التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١١:٣٣ UTC

حوِّل الريال القطري إلى Italian Lira

qar
QAR
itl
ITL
١ QAR٤٩٤٫٤٤٣ ITL
٥ QAR٢٬٤٧٢٫٢١ ITL
١٠ QAR٤٬٩٤٤٫٤٣ ITL
٢٥ QAR١٢٬٣٦١٫١ ITL
٥٠ QAR٢٤٬٧٢٢٫١ ITL
١٠٠ QAR٤٩٬٤٤٤٫٣ ITL
٥٠٠ QAR٢٤٧٬٢٢١ ITL
١٬٠٠٠ QAR٤٩٤٬٤٤٣ ITL
٥٬٠٠٠ QAR٢٬٤٧٢٬٢١٠ ITL
١٠٬٠٠٠ QAR٤٬٩٤٤٬٤٣٠ ITL

حوِّل Italian Lira إلى الريال القطري

itl
ITL
qar
QAR
١ ITL٠٫٠٠٢٠٢٢٤٨ QAR
٥ ITL٠٫٠١٠١١٢٤ QAR
١٠ ITL٠٫٠٢٠٢٢٤٨ QAR
٢٥ ITL٠٫٠٥٠٥٦٢ QAR
٥٠ ITL٠٫١٠١١٢٤ QAR
١٠٠ ITL٠٫٢٠٢٢٤٨ QAR
٥٠٠ ITL١٫٠١١٢٤ QAR
١٬٠٠٠ ITL٢٫٠٢٢٤٨ QAR
٥٬٠٠٠ ITL١٠٫١١٢٤ QAR
١٠٬٠٠٠ ITL٢٠٫٢٢٤٨ QAR

مخطط QAR إلى ITL

1 QAR = ٠ ITL

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إحصاءات 1 الريال القطري مقابل Italian Lira

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٢٥٧٢٣٠٫٢٥٨٦٧
منخفض
٠٫٢٥١٨٨٠٫٢٥١٨٨
المتوسط
٠٫٢٥٥٣٨٠٫٢٥٥١٩
التقلب
٠٫٣١٪؜٠٫٢٨٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
itl

ITL - Italian Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Italian Lira هو سعر الصرف للزوج ITL إلى USD. رمز العملة لـ Italian Lire هو ITL.

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