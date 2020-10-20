١ QAR إلى GYD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

٥٧٫٢٤٢٣٢٦ الدولار الجوياني

1 GYD = ٠٫٠١٧٤٦٩٦ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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الريال القطري إلى الدولار الجوياني التحويل آخر تحديث: ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤، ٢٣:٠٦ UTC

حوِّل الريال القطري إلى الدولار الجوياني

qar
QAR
gyd
GYD
١ QAR٥٧٫٢٤٢٣ GYD
٥ QAR٢٨٦٫٢١٢ GYD
١٠ QAR٥٧٢٫٤٢٣ GYD
٢٥ QAR١٬٤٣١٫٠٦ GYD
٥٠ QAR٢٬٨٦٢٫١٢ GYD
١٠٠ QAR٥٬٧٢٤٫٢٣ GYD
٥٠٠ QAR٢٨٬٦٢١٫٢ GYD
١٬٠٠٠ QAR٥٧٬٢٤٢٫٣ GYD
٥٬٠٠٠ QAR٢٨٦٬٢١٢ GYD
١٠٬٠٠٠ QAR٥٧٢٬٤٢٣ GYD

حوِّل الدولار الجوياني إلى الريال القطري

gyd
GYD
qar
QAR
١ GYD٠٫٠١٧٤٦٩٦ QAR
٥ GYD٠٫٠٨٧٣٤٨ QAR
١٠ GYD٠٫١٧٤٦٩٦ QAR
٢٥ GYD٠٫٤٣٦٧٤ QAR
٥٠ GYD٠٫٨٧٣٤٨ QAR
١٠٠ GYD١٫٧٤٦٩٦ QAR
٥٠٠ GYD٨٫٧٣٤٨ QAR
١٬٠٠٠ GYD١٧٫٤٦٩٦ QAR
٥٬٠٠٠ GYD٨٧٫٣٤٨ QAR
١٠٬٠٠٠ GYD١٧٤٫٦٩٦ QAR

مخطط QAR إلى GYD

1 QAR = ٠ GYD

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إحصاءات 1 الريال القطري مقابل الدولار الجوياني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٥٧٫٥٥١٥٧٫٥٩٣
منخفض
٥٦٫٨٦٠٥٦٫٨٦٠
المتوسط
٥٧٫٣٢٠٥٧٫٣٥٢
التقلب
٠٫٢٧٪؜٠٫١٨٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
gyd

GYD - الدولار الجوياني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الجوياني هو سعر الصرف للزوج GYD إلى USD. رمز العملة لـ Guyanese Dollars هو GYD. رمز العملة هو $.

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