١ QAR إلى GNF

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

٢٬٣٦٣٫٧٥٥١ الفرنك الغيني

1 GNF = ٠٫٠٠٠٤٢٣٠٥٦ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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الريال القطري إلى الفرنك الغيني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٠٩:١٤ UTC

حوِّل الريال القطري إلى الفرنك الغيني

qar
QAR
gnf
GNF
١ QAR٢٬٣٦٣٫٧٦ GNF
٥ QAR١١٬٨١٨٫٨ GNF
١٠ QAR٢٣٬٦٣٧٫٦ GNF
٢٥ QAR٥٩٬٠٩٣٫٩ GNF
٥٠ QAR١١٨٬١٨٨ GNF
١٠٠ QAR٢٣٦٬٣٧٦ GNF
٥٠٠ QAR١٬١٨١٬٨٨٠ GNF
١٬٠٠٠ QAR٢٬٣٦٣٬٧٦٠ GNF
٥٬٠٠٠ QAR١١٬٨١٨٬٨٠٠ GNF
١٠٬٠٠٠ QAR٢٣٬٦٣٧٬٦٠٠ GNF

حوِّل الفرنك الغيني إلى الريال القطري

gnf
GNF
qar
QAR
١ GNF٠٫٠٠٠٤٢٣٠٥٦ QAR
٥ GNF٠٫٠٠٢١١٥٢٨ QAR
١٠ GNF٠٫٠٠٤٢٣٠٥٦ QAR
٢٥ GNF٠٫٠١٠٥٧٦٤ QAR
٥٠ GNF٠٫٠٢١١٥٢٨ QAR
١٠٠ GNF٠٫٠٤٢٣٠٥٦ QAR
٥٠٠ GNF٠٫٢١١٥٢٨ QAR
١٬٠٠٠ GNF٠٫٤٢٣٠٥٦ QAR
٥٬٠٠٠ GNF٢٫١١٥٢٨ QAR
١٠٬٠٠٠ GNF٤٫٢٣٠٥٦ QAR

مخطط QAR إلى GNF

1 QAR = ٠ GNF

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال القطري مقابل الفرنك الغيني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٢٬٣٧٥٫٢٢٬٣٧٥٫٢
منخفض
٢٬٣٢٩٫٠٢٬٣٢٩٫٠
المتوسط
٢٬٣٦١٫٢٢٬٣٥٩٫٧
التقلب
٠٫٧١٪؜٠٫٤٧٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
gnf

GNF - الفرنك الغيني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الغيني هو سعر الصرف للزوج GNF إلى USD. رمز العملة لـ Guinean Francs هو GNF. رمز العملة هو FG.

More الفرنك الغيني info

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