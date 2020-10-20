١ QAR إلى GHS

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

٤٫٢١٢٤٣٠١ السيدي الغاني

1 GHS = ٠٫٢٣٧٣٩٣ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
مشاهدة عرض التحويل
الريال القطري إلى السيدي الغاني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٢٦ UTC

حوِّل الريال القطري إلى السيدي الغاني

qar
QAR
ghs
GHS
١ QAR٤٫٢١٢٤٣ GHS
٥ QAR٢١٫٠٦٢٢ GHS
١٠ QAR٤٢٫١٢٤٣ GHS
٢٥ QAR١٠٥٫٣١١ GHS
٥٠ QAR٢١٠٫٦٢٢ GHS
١٠٠ QAR٤٢١٫٢٤٣ GHS
٥٠٠ QAR٢٬١٠٦٫٢٢ GHS
١٬٠٠٠ QAR٤٬٢١٢٫٤٣ GHS
٥٬٠٠٠ QAR٢١٬٠٦٢٫٢ GHS
١٠٬٠٠٠ QAR٤٢٬١٢٤٫٣ GHS

حوِّل السيدي الغاني إلى الريال القطري

ghs
GHS
qar
QAR
١ GHS٠٫٢٣٧٣٩٣ QAR
٥ GHS١٫١٨٦٩٦ QAR
١٠ GHS٢٫٣٧٣٩٣ QAR
٢٥ GHS٥٫٩٣٤٨٢ QAR
٥٠ GHS١١٫٨٦٩٦ QAR
١٠٠ GHS٢٣٫٧٣٩٣ QAR
٥٠٠ GHS١١٨٫٦٩٦ QAR
١٬٠٠٠ GHS٢٣٧٫٣٩٣ QAR
٥٬٠٠٠ GHS١٬١٨٦٫٩٦ QAR
١٠٬٠٠٠ GHS٢٬٣٧٣٫٩٣ QAR

مخطط QAR إلى GHS

1 QAR = ٠ GHS

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال القطري مقابل السيدي الغاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٤٫٢١٤٦٤٫٢١٤٦
منخفض
٤٫٠٥٢٩٣٫٦٥٨٧
المتوسط
٤٫١٣٠٢٣٫٩٠٨١
التقلب
٠٫٢٣٪؜٠٫٥٧٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
ghs

GHS - السيدي الغاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة السيدي الغاني هو سعر الصرف للزوج GHS إلى USD. رمز العملة لـ Ghanaian Cedis هو GHS. رمز العملة هو GH₵.

More السيدي الغاني info

أزواج العملات الريال القطري (QAR) الشهيرة

usd

QAR إلى USD

eur

QAR إلى EUR

gbp

QAR إلى GBP

jpy

QAR إلى JPY

cad

QAR إلى CAD

aud

QAR إلى AUD

chf

QAR إلى CHF

cny

QAR إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 70 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings