١ QAR إلى GGP

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

٠٫٢١٦٣٠٧٢٦ الجنيه الجيرنسي

1 GGP = ٤٫٦٢٣٠٥ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال القطري إلى الجنيه الجيرنسي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٢٦ UTC

حوِّل الريال القطري إلى الجنيه الجيرنسي

qar
QAR
ggp
GGP
١ QAR٠٫٢١٦٣٠٧ GGP
٥ QAR١٫٠٨١٥٤ GGP
١٠ QAR٢٫١٦٣٠٧ GGP
٢٥ QAR٥٫٤٠٧٦٨ GGP
٥٠ QAR١٠٫٨١٥٤ GGP
١٠٠ QAR٢١٫٦٣٠٧ GGP
٥٠٠ QAR١٠٨٫١٥٤ GGP
١٬٠٠٠ QAR٢١٦٫٣٠٧ GGP
٥٬٠٠٠ QAR١٬٠٨١٫٥٤ GGP
١٠٬٠٠٠ QAR٢٬١٦٣٫٠٧ GGP

حوِّل الجنيه الجيرنسي إلى الريال القطري

ggp
GGP
qar
QAR
١ GGP٤٫٦٢٣٠٥ QAR
٥ GGP٢٣٫١١٥٣ QAR
١٠ GGP٤٦٫٢٣٠٥ QAR
٢٥ GGP١١٥٫٥٧٦ QAR
٥٠ GGP٢٣١٫١٥٣ QAR
١٠٠ GGP٤٦٢٫٣٠٥ QAR
٥٠٠ GGP٢٬٣١١٫٥٣ QAR
١٬٠٠٠ GGP٤٬٦٢٣٫٠٥ QAR
٥٬٠٠٠ GGP٢٣٬١١٥٫٣ QAR
١٠٬٠٠٠ GGP٤٦٬٢٣٠٫٥ QAR

مخطط QAR إلى GGP

1 QAR = ٠ GGP

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إحصاءات 1 الريال القطري مقابل الجنيه الجيرنسي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٢١٧٦٦٠٫٢٢٢٤٥
منخفض
٠٫٢١٤٤٦٠٫٢١٤٤٦
المتوسط
٠٫٢١٦٢٧٠٫٢١٧٧١
التقلب
٠٫٢٨٪؜٠٫٣٠٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
ggp

GGP - الجنيه الجيرنسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجنيه الجيرنسي هو سعر الصرف للزوج GGP إلى USD. رمز العملة لـ Guernsey Pounds هو GGP. رمز العملة هو £.

More الجنيه الجيرنسي info

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