١ QAR إلى GEL

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

٠٫٧٦٩٨١٩٦١ اللاري الجورجي

1 GEL = ١٫٢٩٩٠١ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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الريال القطري إلى اللاري الجورجي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٠٩:١٤ UTC

حوِّل الريال القطري إلى اللاري الجورجي

qar
QAR
gel
GEL
١ QAR٠٫٧٦٩٨٢ GEL
٥ QAR٣٫٨٤٩١ GEL
١٠ QAR٧٫٦٩٨٢ GEL
٢٥ QAR١٩٫٢٤٥٥ GEL
٥٠ QAR٣٨٫٤٩١ GEL
١٠٠ QAR٧٦٫٩٨٢ GEL
٥٠٠ QAR٣٨٤٫٩١ GEL
١٬٠٠٠ QAR٧٦٩٫٨٢ GEL
٥٬٠٠٠ QAR٣٬٨٤٩٫١ GEL
١٠٬٠٠٠ QAR٧٬٦٩٨٫٢ GEL

حوِّل اللاري الجورجي إلى الريال القطري

gel
GEL
qar
QAR
١ GEL١٫٢٩٩٠١ QAR
٥ GEL٦٫٤٩٥٠٣ QAR
١٠ GEL١٢٫٩٩٠١ QAR
٢٥ GEL٣٢٫٤٧٥١ QAR
٥٠ GEL٦٤٫٩٥٠٣ QAR
١٠٠ GEL١٢٩٫٩٠١ QAR
٥٠٠ GEL٦٤٩٫٥٠٣ QAR
١٬٠٠٠ GEL١٬٢٩٩٫٠١ QAR
٥٬٠٠٠ GEL٦٬٤٩٥٫٠٣ QAR
١٠٬٠٠٠ GEL١٢٬٩٩٠٫١ QAR

مخطط QAR إلى GEL

1 QAR = ٠ GEL

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إحصاءات 1 الريال القطري مقابل اللاري الجورجي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٧٨٨٤٨٠٫٧٨٨٤٨
منخفض
٠٫٧٦٧٠٢٠٫٧٣٢٥٤
المتوسط
٠٫٧٧٦٢٦٠٫٧٥٣٥٦
التقلب
٠٫٦٧٪؜٠٫٥٦٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
gel

GEL - اللاري الجورجي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة اللاري الجورجي هو سعر الصرف للزوج GEL إلى USD. رمز العملة لـ Georgian Lari هو GEL. رمز العملة هو ₾.

More اللاري الجورجي info

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