١ QAR إلى FRF

محوّل العملات مِن XE

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‏١٫٠٠ الريال القطري =

١٫٦٧٥٠٤١٥ French Franc

1 FRF = ٠٫٥٩٧٠٠٠ QAR

FRF استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال القطري إلى French Franc التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١١:٣٣ UTC

حوِّل الريال القطري إلى French Franc

qar
QAR
frf
FRF
١ QAR١٫٦٧٥٠٤ FRF
٥ QAR٨٫٣٧٥٢١ FRF
١٠ QAR١٦٫٧٥٠٤ FRF
٢٥ QAR٤١٫٨٧٦ FRF
٥٠ QAR٨٣٫٧٥٢١ FRF
١٠٠ QAR١٦٧٫٥٠٤ FRF
٥٠٠ QAR٨٣٧٫٥٢١ FRF
١٬٠٠٠ QAR١٬٦٧٥٫٠٤ FRF
٥٬٠٠٠ QAR٨٬٣٧٥٫٢١ FRF
١٠٬٠٠٠ QAR١٦٬٧٥٠٫٤ FRF

حوِّل French Franc إلى الريال القطري

frf
FRF
qar
QAR
١ FRF٠٫٥٩٧ QAR
٥ FRF٢٫٩٨٥ QAR
١٠ FRF٥٫٩٧ QAR
٢٥ FRF١٤٫٩٢٥ QAR
٥٠ FRF٢٩٫٨٥ QAR
١٠٠ FRF٥٩٫٧ QAR
٥٠٠ FRF٢٩٨٫٥ QAR
١٬٠٠٠ FRF٥٩٧ QAR
٥٬٠٠٠ FRF٢٬٩٨٥ QAR
١٠٬٠٠٠ FRF٥٬٩٧٠ QAR

مخطط QAR إلى FRF

1 QAR = ٠ FRF

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إحصاءات 1 الريال القطري مقابل French Franc

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٢٥٧٢٣٠٫٢٥٨٦٧
منخفض
٠٫٢٥١٨٨٠٫٢٥١٨٨
المتوسط
٠٫٢٥٥٣٨٠٫٢٥٥١٩
التقلب
٠٫٣١٪؜٠٫٢٨٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
frf

FRF - French Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة French Franc هو سعر الصرف للزوج FRF إلى USD. رمز العملة لـ French Francs هو FRF.

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