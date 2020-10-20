١ QAR إلى ERN

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

٤٫١٢٠٨٧٩١ الناكفا الإريترية

1 ERN = ٠٫٢٤٢٦٦٧ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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الريال القطري إلى الناكفا الإريترية التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٢٥ UTC

حوِّل الريال القطري إلى الناكفا الإريترية

qar
QAR
ern
ERN
١ QAR٤٫١٢٠٨٨ ERN
٥ QAR٢٠٫٦٠٤٤ ERN
١٠ QAR٤١٫٢٠٨٨ ERN
٢٥ QAR١٠٣٫٠٢٢ ERN
٥٠ QAR٢٠٦٫٠٤٤ ERN
١٠٠ QAR٤١٢٫٠٨٨ ERN
٥٠٠ QAR٢٬٠٦٠٫٤٤ ERN
١٬٠٠٠ QAR٤٬١٢٠٫٨٨ ERN
٥٬٠٠٠ QAR٢٠٬٦٠٤٫٤ ERN
١٠٬٠٠٠ QAR٤١٬٢٠٨٫٨ ERN

حوِّل الناكفا الإريترية إلى الريال القطري

ern
ERN
qar
QAR
١ ERN٠٫٢٤٢٦٦٧ QAR
٥ ERN١٫٢١٣٣٣ QAR
١٠ ERN٢٫٤٢٦٦٧ QAR
٢٥ ERN٦٫٠٦٦٦٧ QAR
٥٠ ERN١٢٫١٣٣٣ QAR
١٠٠ ERN٢٤٫٢٦٦٧ QAR
٥٠٠ ERN١٢١٫٣٣٣ QAR
١٬٠٠٠ ERN٢٤٢٫٦٦٧ QAR
٥٬٠٠٠ ERN١٬٢١٣٫٣٣ QAR
١٠٬٠٠٠ ERN٢٬٤٢٦٫٦٧ QAR

مخطط QAR إلى ERN

1 QAR = ٠ ERN

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إحصاءات 1 الريال القطري مقابل الناكفا الإريترية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٤٫١٢٠٩٤٫١٢٠٩
منخفض
٤٫١٢٠٩٤٫١٢٠٩
المتوسط
٤٫١٢٠٩٤٫١٢٠٩
التقلب
٠٫٠٠٪؜٠٫٠٠٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
ern

ERN - الناكفا الإريترية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الناكفا الإريترية هو سعر الصرف للزوج ERN إلى USD. رمز العملة لـ Eritrean Nakfas هو ERN. رمز العملة هو Nfk.

More الناكفا الإريترية info

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