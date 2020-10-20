١ QAR إلى DOT

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

‏٠٫٠٤٤٣٦١٢٠٥٥٧٦٩٢٣ Polkadot

1 DOT = ٢٢٫٥٤٢٢ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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الريال القطري إلى Polkadot التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٢٥ UTC

حوِّل الريال القطري إلى Polkadot

qar
QAR
dot
DOT
١ QAR٠٫٠٤٤٣٦١٢ DOT
٥ QAR٠٫٢٢١٨٠٦ DOT
١٠ QAR٠٫٤٤٣٦١٢ DOT
٢٥ QAR١٫١٠٩٠٣ DOT
٥٠ QAR٢٫٢١٨٠٦ DOT
١٠٠ QAR٤٫٤٣٦١٢ DOT
٥٠٠ QAR٢٢٫١٨٠٦ DOT
١٬٠٠٠ QAR٤٤٫٣٦١٢ DOT
٥٬٠٠٠ QAR٢٢١٫٨٠٦ DOT
١٠٬٠٠٠ QAR٤٤٣٫٦١٢ DOT

حوِّل Polkadot إلى الريال القطري

dot
DOT
qar
QAR
١ DOT٢٢٫٥٤٢٢ QAR
٥ DOT١١٢٫٧١١ QAR
١٠ DOT٢٢٥٫٤٢٢ QAR
٢٥ DOT٥٦٣٫٥٥٥ QAR
٥٠ DOT١٬١٢٧٫١١ QAR
١٠٠ DOT٢٬٢٥٤٫٢٢ QAR
٥٠٠ DOT١١٬٢٧١٫١ QAR
١٬٠٠٠ DOT٢٢٬٥٤٢٫٢ QAR
٥٬٠٠٠ DOT١١٢٬٧١١ QAR
١٠٬٠٠٠ DOT٢٢٥٬٤٢٢ QAR

مخطط QAR إلى DOT

1 QAR = ٠ DOT

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إحصاءات 1 الريال القطري مقابل Polkadot

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٤٨٩٤٧٠٫٠٤٨٩٤٧
منخفض
٠٫٠٣٧٩٥٥٠٫٠٣٠٣٧٩
المتوسط
٠٫٠٤٣٨٥٠٠٫٠٤٠٠٩١
التقلب
٣٫٣٨٪؜٣٫٧٥٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
dot

DOT - Polkadot

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Polkadot هو سعر الصرف للزوج DOT إلى USD. رمز العملة لـ Polkadot هو DOT.

More Polkadot info

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