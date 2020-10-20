١ QAR إلى CYP

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

٠٫١٤٩٤٥٦١٠ Cypriot Pound

1 CYP = ٦٫٦٩٠٩٣ QAR

CYP استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال القطري إلى Cypriot Pound التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١١:٣٢ UTC

حوِّل الريال القطري إلى Cypriot Pound

qar
QAR
cyp
CYP
١ QAR٠٫١٤٩٤٥٦ CYP
٥ QAR٠٫٧٤٧٢٨ CYP
١٠ QAR١٫٤٩٤٥٦ CYP
٢٥ QAR٣٫٧٣٦٤ CYP
٥٠ QAR٧٫٤٧٢٨ CYP
١٠٠ QAR١٤٫٩٤٥٦ CYP
٥٠٠ QAR٧٤٫٧٢٨ CYP
١٬٠٠٠ QAR١٤٩٫٤٥٦ CYP
٥٬٠٠٠ QAR٧٤٧٫٢٨ CYP
١٠٬٠٠٠ QAR١٬٤٩٤٫٥٦ CYP

حوِّل Cypriot Pound إلى الريال القطري

cyp
CYP
qar
QAR
١ CYP٦٫٦٩٠٩٣ QAR
٥ CYP٣٣٫٤٥٤٦ QAR
١٠ CYP٦٦٫٩٠٩٣ QAR
٢٥ CYP١٦٧٫٢٧٣ QAR
٥٠ CYP٣٣٤٫٥٤٦ QAR
١٠٠ CYP٦٦٩٫٠٩٣ QAR
٥٠٠ CYP٣٬٣٤٥٫٤٦ QAR
١٬٠٠٠ CYP٦٬٦٩٠٫٩٣ QAR
٥٬٠٠٠ CYP٣٣٬٤٥٤٫٦ QAR
١٠٬٠٠٠ CYP٦٦٬٩٠٩٫٣ QAR

مخطط QAR إلى CYP

1 QAR = ٠ CYP

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إحصاءات 1 الريال القطري مقابل Cypriot Pound

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٢٥٧٢٣٠٫٢٥٨٦٧
منخفض
٠٫٢٥١٨٨٠٫٢٥١٨٨
المتوسط
٠٫٢٥٥٣٨٠٫٢٥٥١٩
التقلب
٠٫٣١٪؜٠٫٢٨٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
cyp

CYP - Cypriot Pound

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Cypriot Pound هو سعر الصرف للزوج CYP إلى USD. رمز العملة لـ Cypriot Pounds هو CYP.

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