١ QAR إلى CNH

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

١٫٩٧٣٧٠٦٥ Chinese Yuan Renminbi Offshore

1 CNH = ٠٫٥٠٦٦٦١ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال القطري إلى Chinese Yuan Renminbi Offshore التحويل آخر تحديث: ١٢ أغسطس ٢٠٢٤، ٠٩:١١ UTC

حوِّل الريال القطري إلى Chinese Yuan Renminbi Offshore

qar
QAR
cnh
CNH
١ QAR١٫٩٧٣٧١ CNH
٥ QAR٩٫٨٦٨٥٣ CNH
١٠ QAR١٩٫٧٣٧١ CNH
٢٥ QAR٤٩٫٣٤٢٧ CNH
٥٠ QAR٩٨٫٦٨٥٣ CNH
١٠٠ QAR١٩٧٫٣٧١ CNH
٥٠٠ QAR٩٨٦٫٨٥٣ CNH
١٬٠٠٠ QAR١٬٩٧٣٫٧١ CNH
٥٬٠٠٠ QAR٩٬٨٦٨٫٥٣ CNH
١٠٬٠٠٠ QAR١٩٬٧٣٧٫١ CNH

حوِّل Chinese Yuan Renminbi Offshore إلى الريال القطري

cnh
CNH
qar
QAR
١ CNH٠٫٥٠٦٦٦١ QAR
٥ CNH٢٫٥٣٣٣ QAR
١٠ CNH٥٫٠٦٦٦١ QAR
٢٥ CNH١٢٫٦٦٦٥ QAR
٥٠ CNH٢٥٫٣٣٣ QAR
١٠٠ CNH٥٠٫٦٦٦١ QAR
٥٠٠ CNH٢٥٣٫٣٣ QAR
١٬٠٠٠ CNH٥٠٦٫٦٦١ QAR
٥٬٠٠٠ CNH٢٬٥٣٣٫٣ QAR
١٠٬٠٠٠ CNH٥٬٠٦٦٫٦١ QAR

مخطط QAR إلى CNH

1 QAR = ٠ CNH

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إحصاءات 1 الريال القطري مقابل Chinese Yuan Renminbi Offshore

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٢٫٠٠٤٥٢٫٠٠٧٦
منخفض
١٫٩٦٢١١٫٩٦٢١
المتوسط
١٫٩٨٧٨١٫٩٩٣٨
التقلب
٠٫٣٠٪؜٠٫٢٠٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
cnh

CNH - Chinese Yuan Renminbi Offshore

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Chinese Yuan Renminbi Offshore هو سعر الصرف للزوج CNH إلى USD. رمز العملة لـ Chinese Yuan Renminbi Offshore هو CNH. رمز العملة هو ¥.

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