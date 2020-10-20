١ QAR إلى BZD

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

٠٫٥٥٣٤١٩٢٥ الدولار البليزي

1 BZD = ١٫٨٠٦٩٥ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال القطري إلى الدولار البليزي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٢٥ UTC

حوِّل الريال القطري إلى الدولار البليزي

qar
QAR
bzd
BZD
١ QAR٠٫٥٥٣٤١٩ BZD
٥ QAR٢٫٧٦٧١ BZD
١٠ QAR٥٫٥٣٤١٩ BZD
٢٥ QAR١٣٫٨٣٥٥ BZD
٥٠ QAR٢٧٫٦٧١ BZD
١٠٠ QAR٥٥٫٣٤١٩ BZD
٥٠٠ QAR٢٧٦٫٧١ BZD
١٬٠٠٠ QAR٥٥٣٫٤١٩ BZD
٥٬٠٠٠ QAR٢٬٧٦٧٫١ BZD
١٠٬٠٠٠ QAR٥٬٥٣٤٫١٩ BZD

حوِّل الدولار البليزي إلى الريال القطري

bzd
BZD
qar
QAR
١ BZD١٫٨٠٦٩٥ QAR
٥ BZD٩٫٠٣٤٧٤ QAR
١٠ BZD١٨٫٠٦٩٥ QAR
٢٥ BZD٤٥٫١٧٣٧ QAR
٥٠ BZD٩٠٫٣٤٧٤ QAR
١٠٠ BZD١٨٠٫٦٩٥ QAR
٥٠٠ BZD٩٠٣٫٤٧٤ QAR
١٬٠٠٠ BZD١٬٨٠٦٫٩٥ QAR
٥٬٠٠٠ BZD٩٬٠٣٤٫٧٤ QAR
١٠٬٠٠٠ BZD١٨٬٠٦٩٫٥ QAR

مخطط QAR إلى BZD

1 QAR = ٠ BZD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال القطري مقابل الدولار البليزي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٥٥٦١٦٠٫٥٥٦١٩
منخفض
٠٫٥٥٣٤٠٠٫٥٥٣٤٠
المتوسط
٠٫٥٥٥٥٠٠٫٥٥٥٢٤
التقلب
٠٫٣١٪؜٠٫٣١٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
bzd

BZD - الدولار البليزي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار البليزي هو سعر الصرف للزوج BZD إلى USD. رمز العملة لـ Belizean Dollars هو BZD. رمز العملة هو BZ$.

More الدولار البليزي info

أزواج العملات الريال القطري (QAR) الشهيرة

usd

QAR إلى USD

eur

QAR إلى EUR

gbp

QAR إلى GBP

jpy

QAR إلى JPY

cad

QAR إلى CAD

aud

QAR إلى AUD

chf

QAR إلى CHF

cny

QAR إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 70 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings