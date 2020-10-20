١ QAR إلى BZD

١٫٠٠ الريال القطري =
٠٫٥٥٣٤١٩٢٥ الدولار البليزي
1 BZD = ١٫٨٠٦٩٥ QAR
محوّل العملات مِن XE
١٫٠٠ الريال القطري =
٠٫٥٥٣٤١٩٢٥ الدولار البليزي
1 BZD = ١٫٨٠٦٩٥ QAR
QAR
BZD
|١ QAR
|٠٫٥٥٣٤١٩ BZD
|٥ QAR
|٢٫٧٦٧١ BZD
|١٠ QAR
|٥٫٥٣٤١٩ BZD
|٢٥ QAR
|١٣٫٨٣٥٥ BZD
|٥٠ QAR
|٢٧٫٦٧١ BZD
|١٠٠ QAR
|٥٥٫٣٤١٩ BZD
|٥٠٠ QAR
|٢٧٦٫٧١ BZD
|١٬٠٠٠ QAR
|٥٥٣٫٤١٩ BZD
|٥٬٠٠٠ QAR
|٢٬٧٦٧٫١ BZD
|١٠٬٠٠٠ QAR
|٥٬٥٣٤٫١٩ BZD
1 QAR = ٠ BZD
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٥٥٦١٦
|٠٫٥٥٦١٩
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٥٥٣٤٠
|٠٫٥٥٣٤٠
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٥٥٥٥٠
|٠٫٥٥٥٢٤
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٣١٪
|٠٫٣١٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.More الريال القطري info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار البليزي هو سعر الصرف للزوج BZD إلى USD. رمز العملة لـ Belizean Dollars هو BZD. رمز العملة هو BZ$.More الدولار البليزي info
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