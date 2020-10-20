١ QAR إلى BYR

١٫٠٠ الريال القطري =
٨٬٩٨٣٫٤٩٣٦ الروبل البلاروسية
1 BYR = ٠٫٠٠٠١١١٣١٥ QAR
BYR استُبدِلَت بـ BYN
محوّل العملات مِن XE
١٫٠٠ الريال القطري =
٨٬٩٨٣٫٤٩٣٦ الروبل البلاروسية
1 BYR = ٠٫٠٠٠١١١٣١٥ QAR
BYR استُبدِلَت بـ BYN
QAR
BYR
|١ QAR
|٨٬٩٨٣٫٤٩ BYR
|٥ QAR
|٤٤٬٩١٧٫٥ BYR
|١٠ QAR
|٨٩٬٨٣٤٫٩ BYR
|٢٥ QAR
|٢٢٤٬٥٨٧ BYR
|٥٠ QAR
|٤٤٩٬١٧٥ BYR
|١٠٠ QAR
|٨٩٨٬٣٤٩ BYR
|٥٠٠ QAR
|٤٬٤٩١٬٧٥٠ BYR
|١٬٠٠٠ QAR
|٨٬٩٨٣٬٤٩٠ BYR
|٥٬٠٠٠ QAR
|٤٤٬٩١٧٬٥٠٠ BYR
|١٠٬٠٠٠ QAR
|٨٩٬٨٣٤٬٩٠٠ BYR
1 QAR = ٠ BYR
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٨٩٩٧٣
|٠٫٨٩٩٩٩
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٨٩٨٣٠
|٠٫٨٩٠١٥
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٨٩٨٦٦
|٠٫٨٩٨٥٧
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٠٧٪
|٠٫١٦٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.More الريال القطري info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبل البلاروسية هو سعر الصرف للزوج BYR إلى USD. رمز العملة لـ Belarusian Rubles هو BYR. رمز العملة هو Br.More الروبل البلاروسية info
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