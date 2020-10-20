١ QAR إلى BIF

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

٧٩٠٫٣٠٨٤٤ الفرنك البوروندي

1 BIF = ٠٫٠٠١٢٦٥٣٣ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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الريال القطري إلى الفرنك البوروندي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٠٩:١٣ UTC

حوِّل الريال القطري إلى الفرنك البوروندي

qar
QAR
bif
BIF
١ QAR٧٩٠٫٣٠٨ BIF
٥ QAR٣٬٩٥١٫٥٤ BIF
١٠ QAR٧٬٩٠٣٫٠٨ BIF
٢٥ QAR١٩٬٧٥٧٫٧ BIF
٥٠ QAR٣٩٬٥١٥٫٤ BIF
١٠٠ QAR٧٩٬٠٣٠٫٨ BIF
٥٠٠ QAR٣٩٥٬١٥٤ BIF
١٬٠٠٠ QAR٧٩٠٬٣٠٨ BIF
٥٬٠٠٠ QAR٣٬٩٥١٬٥٤٠ BIF
١٠٬٠٠٠ QAR٧٬٩٠٣٬٠٨٠ BIF

حوِّل الفرنك البوروندي إلى الريال القطري

bif
BIF
qar
QAR
١ BIF٠٫٠٠١٢٦٥٣٣ QAR
٥ BIF٠٫٠٠٦٣٢٦٦٤ QAR
١٠ BIF٠٫٠١٢٦٥٣٣ QAR
٢٥ BIF٠٫٠٣١٦٣٣٢ QAR
٥٠ BIF٠٫٠٦٣٢٦٦٤ QAR
١٠٠ BIF٠٫١٢٦٥٣٣ QAR
٥٠٠ BIF٠٫٦٣٢٦٦٤ QAR
١٬٠٠٠ BIF١٫٢٦٥٣٣ QAR
٥٬٠٠٠ BIF٦٫٣٢٦٦٤ QAR
١٠٬٠٠٠ BIF١٢٫٦٥٣٣ QAR

مخطط QAR إلى BIF

1 QAR = ٠ BIF

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال القطري مقابل الفرنك البوروندي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٧٩١٫٨١٧٩١٫٨١
منخفض
٧٨٨٫٥١٧٨٥٫٤٨
المتوسط
٧٩٠٫٠٤٧٨٨٫٧٤
التقلب
٠٫١٥٪؜٠٫١٤٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
bif

BIF - الفرنك البوروندي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك البوروندي هو سعر الصرف للزوج BIF إلى USD. رمز العملة لـ Burundian Francs هو BIF. رمز العملة هو FBu.

More الفرنك البوروندي info

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