١ QAR إلى BEF

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

١٠٫٣٠١١٢٧ Belgian Franc

1 BEF = ٠٫٠٩٧٠٧٦٨ QAR

BEF استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال القطري إلى Belgian Franc التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٢٥ UTC

حوِّل الريال القطري إلى Belgian Franc

qar
QAR
bef
BEF
١ QAR١٠٫٣٠١١ BEF
٥ QAR٥١٫٥٠٥٦ BEF
١٠ QAR١٠٣٫٠١١ BEF
٢٥ QAR٢٥٧٫٥٢٨ BEF
٥٠ QAR٥١٥٫٠٥٦ BEF
١٠٠ QAR١٬٠٣٠٫١١ BEF
٥٠٠ QAR٥٬١٥٠٫٥٦ BEF
١٬٠٠٠ QAR١٠٬٣٠١٫١ BEF
٥٬٠٠٠ QAR٥١٬٥٠٥٫٦ BEF
١٠٬٠٠٠ QAR١٠٣٬٠١١ BEF

حوِّل Belgian Franc إلى الريال القطري

bef
BEF
qar
QAR
١ BEF٠٫٠٩٧٠٧٦٨ QAR
٥ BEF٠٫٤٨٥٣٨٤ QAR
١٠ BEF٠٫٩٧٠٧٦٨ QAR
٢٥ BEF٢٫٤٢٦٩٢ QAR
٥٠ BEF٤٫٨٥٣٨٤ QAR
١٠٠ BEF٩٫٧٠٧٦٨ QAR
٥٠٠ BEF٤٨٫٥٣٨٤ QAR
١٬٠٠٠ BEF٩٧٫٠٧٦٨ QAR
٥٬٠٠٠ BEF٤٨٥٫٣٨٤ QAR
١٠٬٠٠٠ BEF٩٧٠٫٧٦٨ QAR

مخطط QAR إلى BEF

1 QAR = ٠ BEF

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال القطري مقابل Belgian Franc

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٢٥٧٢٣٠٫٢٥٨٦٧
منخفض
٠٫٢٥١٨٨٠٫٢٥١٨٨
المتوسط
٠٫٢٥٥٣٨٠٫٢٥٥١٩
التقلب
٠٫٣١٪؜٠٫٢٨٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
bef

BEF - Belgian Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Belgian Franc هو سعر الصرف للزوج BEF إلى USD. رمز العملة لـ Belgian Francs هو BEF.

أزواج العملات الريال القطري (QAR) الشهيرة

usd

QAR إلى USD

eur

QAR إلى EUR

gbp

QAR إلى GBP

jpy

QAR إلى JPY

cad

QAR إلى CAD

aud

QAR إلى AUD

chf

QAR إلى CHF

cny

QAR إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 70 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings