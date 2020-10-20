١ QAR إلى AZM

١٫٠٠ الريال القطري =
٢٬٣٣٦٫٠٤٤٥ Azerbaijani Manat
1 AZM = ٠٫٠٠٠٤٢٨٠٧٤ QAR
AZM استُبدِلَت بـ AZN
محوّل العملات مِن XE
١٫٠٠ الريال القطري =
٢٬٣٣٦٫٠٤٤٥ Azerbaijani Manat
1 AZM = ٠٫٠٠٠٤٢٨٠٧٤ QAR
AZM استُبدِلَت بـ AZN
QAR
AZM
|١ QAR
|٢٬٣٣٦٫٠٤ AZM
|٥ QAR
|١١٬٦٨٠٫٢ AZM
|١٠ QAR
|٢٣٬٣٦٠٫٤ AZM
|٢٥ QAR
|٥٨٬٤٠١٫١ AZM
|٥٠ QAR
|١١٦٬٨٠٢ AZM
|١٠٠ QAR
|٢٣٣٬٦٠٤ AZM
|٥٠٠ QAR
|١٬١٦٨٬٠٢٠ AZM
|١٬٠٠٠ QAR
|٢٬٣٣٦٬٠٤٠ AZM
|٥٬٠٠٠ QAR
|١١٬٦٨٠٬٢٠٠ AZM
|١٠٬٠٠٠ QAR
|٢٣٬٣٦٠٬٤٠٠ AZM
1 QAR = ٠ AZM
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٤٦٧٥٦
|٠٫٤٦٧٧٥
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٤٦٦٨٦
|٠٫٤٦٦٨٦
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٤٦٧١٣
|٠٫٤٦٧١٩
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٠٤٪
|٠٫٠٤٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.More الريال القطري info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Azerbaijani Manat هو سعر الصرف للزوج AZM إلى USD. رمز العملة لـ Azerbaijani Manats هو AZM.
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