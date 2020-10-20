١ QAR إلى AZM

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

٢٬٣٣٦٫٠٤٤٥ Azerbaijani Manat

1 AZM = ٠٫٠٠٠٤٢٨٠٧٤ QAR

AZM استُبدِلَت بـ AZN

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال القطري إلى Azerbaijani Manat التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٢٤ UTC

حوِّل الريال القطري إلى Azerbaijani Manat

qar
QAR
azm
AZM
١ QAR٢٬٣٣٦٫٠٤ AZM
٥ QAR١١٬٦٨٠٫٢ AZM
١٠ QAR٢٣٬٣٦٠٫٤ AZM
٢٥ QAR٥٨٬٤٠١٫١ AZM
٥٠ QAR١١٦٬٨٠٢ AZM
١٠٠ QAR٢٣٣٬٦٠٤ AZM
٥٠٠ QAR١٬١٦٨٬٠٢٠ AZM
١٬٠٠٠ QAR٢٬٣٣٦٬٠٤٠ AZM
٥٬٠٠٠ QAR١١٬٦٨٠٬٢٠٠ AZM
١٠٬٠٠٠ QAR٢٣٬٣٦٠٬٤٠٠ AZM

حوِّل Azerbaijani Manat إلى الريال القطري

azm
AZM
qar
QAR
١ AZM٠٫٠٠٠٤٢٨٠٧٤ QAR
٥ AZM٠٫٠٠٢١٤٠٣٧ QAR
١٠ AZM٠٫٠٠٤٢٨٠٧٤ QAR
٢٥ AZM٠٫٠١٠٧٠١٩ QAR
٥٠ AZM٠٫٠٢١٤٠٣٧ QAR
١٠٠ AZM٠٫٠٤٢٨٠٧٤ QAR
٥٠٠ AZM٠٫٢١٤٠٣٧ QAR
١٬٠٠٠ AZM٠٫٤٢٨٠٧٤ QAR
٥٬٠٠٠ AZM٢٫١٤٠٣٧ QAR
١٠٬٠٠٠ AZM٤٫٢٨٠٧٤ QAR

مخطط QAR إلى AZM

1 QAR = ٠ AZM

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إحصاءات 1 الريال القطري مقابل Azerbaijani Manat

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٤٦٧٥٦٠٫٤٦٧٧٥
منخفض
٠٫٤٦٦٨٦٠٫٤٦٦٨٦
المتوسط
٠٫٤٦٧١٣٠٫٤٦٧١٩
التقلب
٠٫٠٤٪؜٠٫٠٤٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
azm

AZM - Azerbaijani Manat

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Azerbaijani Manat هو سعر الصرف للزوج AZM إلى USD. رمز العملة لـ Azerbaijani Manats هو AZM.

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