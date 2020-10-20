١ QAR إلى ATS

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

٣٫٥١٣٧٨٢٠ Austrian Schilling

1 ATS = ٠٫٢٨٤٥٩٤ QAR

ATS استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال القطري إلى Austrian Schilling التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٢٤ UTC

حوِّل الريال القطري إلى Austrian Schilling

qar
QAR
ats
ATS
١ QAR٣٫٥١٣٧٨ ATS
٥ QAR١٧٫٥٦٨٩ ATS
١٠ QAR٣٥٫١٣٧٨ ATS
٢٥ QAR٨٧٫٨٤٤٥ ATS
٥٠ QAR١٧٥٫٦٨٩ ATS
١٠٠ QAR٣٥١٫٣٧٨ ATS
٥٠٠ QAR١٬٧٥٦٫٨٩ ATS
١٬٠٠٠ QAR٣٬٥١٣٫٧٨ ATS
٥٬٠٠٠ QAR١٧٬٥٦٨٫٩ ATS
١٠٬٠٠٠ QAR٣٥٬١٣٧٫٨ ATS

حوِّل Austrian Schilling إلى الريال القطري

ats
ATS
qar
QAR
١ ATS٠٫٢٨٤٥٩٤ QAR
٥ ATS١٫٤٢٢٩٧ QAR
١٠ ATS٢٫٨٤٥٩٤ QAR
٢٥ ATS٧٫١١٤٨٤ QAR
٥٠ ATS١٤٫٢٢٩٧ QAR
١٠٠ ATS٢٨٫٤٥٩٤ QAR
٥٠٠ ATS١٤٢٫٢٩٧ QAR
١٬٠٠٠ ATS٢٨٤٫٥٩٤ QAR
٥٬٠٠٠ ATS١٬٤٢٢٫٩٧ QAR
١٠٬٠٠٠ ATS٢٬٨٤٥٫٩٤ QAR

مخطط QAR إلى ATS

1 QAR = ٠ ATS

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إحصاءات 1 الريال القطري مقابل Austrian Schilling

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٢٥٧٢٣٠٫٢٥٨٦٧
منخفض
٠٫٢٥١٨٨٠٫٢٥١٨٨
المتوسط
٠٫٢٥٥٣٨٠٫٢٥٥١٩
التقلب
٠٫٣١٪؜٠٫٢٨٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
ats

ATS - Austrian Schilling

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Austrian Schilling هو سعر الصرف للزوج ATS إلى USD. رمز العملة لـ Austrian Schillings هو ATS.

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