١ QAR إلى ANG

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

٠٫٤٩٢٢٨١٦٥ الجيلدر الهولندي

1 ANG = ٢٫٠٣١٣٦ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال القطري إلى الجيلدر الهولندي التحويل آخر تحديث: ٢٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠٣:٣٨ UTC

حوِّل الريال القطري إلى الجيلدر الهولندي

qar
QAR
ang
ANG
١ QAR٠٫٤٩٢٢٨٢ ANG
٥ QAR٢٫٤٦١٤١ ANG
١٠ QAR٤٫٩٢٢٨٢ ANG
٢٥ QAR١٢٫٣٠٧ ANG
٥٠ QAR٢٤٫٦١٤١ ANG
١٠٠ QAR٤٩٫٢٢٨٢ ANG
٥٠٠ QAR٢٤٦٫١٤١ ANG
١٬٠٠٠ QAR٤٩٢٫٢٨٢ ANG
٥٬٠٠٠ QAR٢٬٤٦١٫٤١ ANG
١٠٬٠٠٠ QAR٤٬٩٢٢٫٨٢ ANG

حوِّل الجيلدر الهولندي إلى الريال القطري

ang
ANG
qar
QAR
١ ANG٢٫٠٣١٣٦ QAR
٥ ANG١٠٫١٥٦٨ QAR
١٠ ANG٢٠٫٣١٣٦ QAR
٢٥ ANG٥٠٫٧٨٣٩ QAR
٥٠ ANG١٠١٫٥٦٨ QAR
١٠٠ ANG٢٠٣٫١٣٦ QAR
٥٠٠ ANG١٬٠١٥٫٦٨ QAR
١٬٠٠٠ ANG٢٬٠٣١٫٣٦ QAR
٥٬٠٠٠ ANG١٠٬١٥٦٫٨ QAR
١٠٬٠٠٠ ANG٢٠٬٣١٣٫٦ QAR

مخطط QAR إلى ANG

1 QAR = ٠ ANG

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إحصاءات 1 الريال القطري مقابل الجيلدر الهولندي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٤٩٣٩٨٠٫٤٩٣٩٨
منخفض
٠٫٤٩١٠٢٠٫٤٩٠٩٩
المتوسط
٠٫٤٩٢٠٥٠٫٤٩١٩٤
التقلب
٠٫٢٠٪؜٠٫١٦٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
ang

ANG - الجيلدر الهولندي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجيلدر الهولندي هو سعر الصرف للزوج ANG إلى USD. رمز العملة لـ Dutch Guilders (also called Florins) هو ANG. رمز العملة هو ƒ.

More الجيلدر الهولندي info

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