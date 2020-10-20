١ QAR إلى ADA

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

‏٠٫٦٦٧٩٦٣٨٤٥٤١٢٠٨٨ Cardano

1 ADA = ١٫٤٩٧٠٩ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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الريال القطري إلى Cardano التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٢٤ UTC

حوِّل الريال القطري إلى Cardano

qar
QAR
ada
ADA
١ QAR٠٫٦٦٧٩٦٤ ADA
٥ QAR٣٫٣٣٩٨٢ ADA
١٠ QAR٦٫٦٧٩٦٤ ADA
٢٥ QAR١٦٫٦٩٩١ ADA
٥٠ QAR٣٣٫٣٩٨٢ ADA
١٠٠ QAR٦٦٫٧٩٦٤ ADA
٥٠٠ QAR٣٣٣٫٩٨٢ ADA
١٬٠٠٠ QAR٦٦٧٫٩٦٤ ADA
٥٬٠٠٠ QAR٣٬٣٣٩٫٨٢ ADA
١٠٬٠٠٠ QAR٦٬٦٧٩٫٦٤ ADA

حوِّل Cardano إلى الريال القطري

ada
ADA
qar
QAR
١ ADA١٫٤٩٧٠٩ QAR
٥ ADA٧٫٤٨٥٤٤ QAR
١٠ ADA١٤٫٩٧٠٩ QAR
٢٥ ADA٣٧٫٤٢٧٢ QAR
٥٠ ADA٧٤٫٨٥٤٤ QAR
١٠٠ ADA١٤٩٫٧٠٩ QAR
٥٠٠ ADA٧٤٨٫٥٤٤ QAR
١٬٠٠٠ ADA١٬٤٩٧٫٠٩ QAR
٥٬٠٠٠ ADA٧٬٤٨٥٫٤٤ QAR
١٠٬٠٠٠ ADA١٤٬٩٧٠٫٩ QAR

مخطط QAR إلى ADA

1 QAR = ٠ ADA

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إحصاءات 1 الريال القطري مقابل Cardano

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٧٤١٣٩٠٫٧٤١٣٩
منخفض
٠٫٥٨١١٨٠٫٤٤٦٢٦
المتوسط
٠٫٦٦٠٥١٠٫٦٠١٦٢
التقلب
٣٫٨٣٪؜٣٫٧٤٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
ada

ADA - Cardano

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Cardano هو سعر الصرف للزوج ADA إلى USD. رمز العملة لـ Cardano هو ADA.

More Cardano info

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