١ MTL إلى ZWD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٩١١٫٨٦٦٩٧ الدولار الزيمبابوي

1 ZWD = ٠٫٠٠١٠٩٦٦٥ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

ZWD استُبدِلَت بـ ZWL

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى الدولار الزيمبابوي التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٥٨ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى الدولار الزيمبابوي

mtl
MTL
zwd
ZWD
١ MTL٩١١٫٨٦٧ ZWD
٥ MTL٤٬٥٥٩٫٣٣ ZWD
١٠ MTL٩٬١١٨٫٦٧ ZWD
٢٥ MTL٢٢٬٧٩٦٫٧ ZWD
٥٠ MTL٤٥٬٥٩٣٫٣ ZWD
١٠٠ MTL٩١٬١٨٦٫٧ ZWD
٥٠٠ MTL٤٥٥٬٩٣٣ ZWD
١٬٠٠٠ MTL٩١١٬٨٦٧ ZWD
٥٬٠٠٠ MTL٤٬٥٥٩٬٣٣٠ ZWD
١٠٬٠٠٠ MTL٩٬١١٨٬٦٧٠ ZWD

حوِّل الدولار الزيمبابوي إلى Maltese Lira

zwd
ZWD
mtl
MTL
١ ZWD٠٫٠٠١٠٩٦٦٥ MTL
٥ ZWD٠٫٠٠٥٤٨٣٢٦ MTL
١٠ ZWD٠٫٠١٠٩٦٦٥ MTL
٢٥ ZWD٠٫٠٢٧٤١٦٣ MTL
٥٠ ZWD٠٫٠٥٤٨٣٢٦ MTL
١٠٠ ZWD٠٫١٠٩٦٦٥ MTL
٥٠٠ ZWD٠٫٥٤٨٣٢٦ MTL
١٬٠٠٠ ZWD١٫٠٩٦٦٥ MTL
٥٬٠٠٠ ZWD٥٫٤٨٣٢٦ MTL
١٠٬٠٠٠ ZWD١٠٫٩٦٦٥ MTL

مخطط MTL إلى ZWD

1 MTL = ٠ ZWD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل الدولار الزيمبابوي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٣٩٤٫١٧٣٩٤٫٧٢
منخفض
٣٨٦٫٥٢٣٨٤٫٣٧
المتوسط
٣٨٩٫١٤٣٨٩٫٦٠
التقلب
٠٫٣٠٪؜٠٫٢٩٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

zwd

ZWD - الدولار الزيمبابوي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الزيمبابوي هو سعر الصرف للزوج ZWD إلى USD. رمز العملة لـ Zimbabwean Dollars هو ZWD. رمز العملة هو Z$.

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