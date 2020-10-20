١ MTL إلى ZMW

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٦١٫٢٩٦٢٥٢ الكواشا الزامبية

1 ZMW = ٠٫٠١٦٣١٤٢ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى الكواشا الزامبية التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٥٨ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى الكواشا الزامبية

mtl
MTL
zmw
ZMW
١ MTL٦١٫٢٩٦٣ ZMW
٥ MTL٣٠٦٫٤٨١ ZMW
١٠ MTL٦١٢٫٩٦٣ ZMW
٢٥ MTL١٬٥٣٢٫٤١ ZMW
٥٠ MTL٣٬٠٦٤٫٨١ ZMW
١٠٠ MTL٦٬١٢٩٫٦٣ ZMW
٥٠٠ MTL٣٠٬٦٤٨٫١ ZMW
١٬٠٠٠ MTL٦١٬٢٩٦٫٣ ZMW
٥٬٠٠٠ MTL٣٠٦٬٤٨١ ZMW
١٠٬٠٠٠ MTL٦١٢٬٩٦٣ ZMW

حوِّل الكواشا الزامبية إلى Maltese Lira

zmw
ZMW
mtl
MTL
١ ZMW٠٫٠١٦٣١٤٢ MTL
٥ ZMW٠٫٠٨١٥٧١١ MTL
١٠ ZMW٠٫١٦٣١٤٢ MTL
٢٥ ZMW٠٫٤٠٧٨٥٥ MTL
٥٠ ZMW٠٫٨١٥٧١١ MTL
١٠٠ ZMW١٫٦٣١٤٢ MTL
٥٠٠ ZMW٨٫١٥٧١١ MTL
١٬٠٠٠ ZMW١٦٫٣١٤٢ MTL
٥٬٠٠٠ ZMW٨١٫٥٧١١ MTL
١٠٬٠٠٠ ZMW١٦٣٫١٤٢ MTL

مخطط MTL إلى ZMW

1 MTL = ٠ ZMW

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل الكواشا الزامبية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٢٨٫٧١٥٢٩٫٦٧٣
منخفض
٢٥٫٧٣٩٢٥٫٧٣٩
المتوسط
٢٧٫٦٢٦٢٧٫٩٠٨
التقلب
١٫٣٧٪؜١٫٧٨٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

zmw

ZMW - الكواشا الزامبية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكواشا الزامبية هو سعر الصرف للزوج ZMW إلى USD. رمز العملة لـ Zambian Kwacha هو ZMW. رمز العملة هو ZK.

More الكواشا الزامبية info

أزواج العملات Maltese Lira (MTL) الشهيرة

usd

MTL إلى USD

eur

MTL إلى EUR

gbp

MTL إلى GBP

jpy

MTL إلى JPY

cad

MTL إلى CAD

aud

MTL إلى AUD

chf

MTL إلى CHF

cny

MTL إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings